Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Επίσημα υπουργός Υγείας στις ΗΠΑ

Ο υποψήφιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι ο Νεότερος, επικυρώθηκε την Πέμπτη από τη Γερουσία με ψήφους 52-48 παρά τις αντιεμβολιαστικές του δηλώσεις και τις θεωρίες συνωμοσίες που διαδίδει κατά καιρούς.

Μόνο ένας Ρεπουμπλικάνος, ο 82χρονος πρώην ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς ΜαΚόνελ, ψήφισε κατά του διορισμού του Κένεντι μαζί με τους 47 Δημοκρατικούς.



Η επιβεβαίωση στη Γερουσία ανοίγει τον δρόμο για την ορκωμοσία του ως επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Ο Τραμπ επέλεξε τον 70χρονο πρώην Δημοκρατικό να είναι ο κορυφαίος αξιωματούχος στον τομέα της υγείας της χώρας με την εντολή «Κάντε την Αμερική Υγιή ξανά».

Αλλά ο Κένεντι τέθηκε στο μικροσκόπιο πριν από την ψηφοφορία για τις προηγούμενες αμφιλεγόμενες θέσεις του σχετικά με τους εμβολιασμούς, τις αμβλώσεις και την προώθηση θεωριών συνωμοσίας.



Η πορεία επιβεβαίωσης, δηλαδή επικύρωσης της υποψηφιότητάς του ήταν δύσκολη, καθώς αντιμετώπισε σκληρή κριτική από τους Δημοκρατικούς.



Μάλιστα, η ίδια του η οικογένεια, οι πανίσχυροι Κένεντι, τάχθηκε κατά της επιβεβαίωσής του, με καυστικούς χαρακτηρισμούς για τον χαρακτήρα του.



