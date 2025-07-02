Η πολιτική του… air condition εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί υποφέρουν εν μέσω καύσωνα, είτε με είτε χωρίς κλιματισμό», γράφει η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico, για να σχολιάσει πώς, από τη μία ορισμένοι πολιτικοί… ιδρώνουν για να εξηγούν σε ψηφοφόρους - και μη - τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης και από την άλλη άλλοι, οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία να επωφεληθούν πολιτικά, όσο το κύμα καύσωνα σαρώνει τη Γηραιά ήπειρο.

To Politico στάθηκε στη στάση της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, η οποία με μία ανάρτησή της, έσπευσε να τονίσει πως θα έπρεπε να υπήρχε σχέδιο για την εγκατάσταση περισσότερων κλιματιστικών σε ολόκληρη τη χώρα, επικρίνοντας την ίδια στιγμή όσους επωφελούνται από τη χρήση τους.

«Είναι τρελό να λέει κανείς σε οικογένειες να σταματήσουν να εργάζονται για μία ημέρα επειδή τα σχολεία δεν μπορούν να δεχθούν τα παιδιά μας, τη στιγμή που τα καλούν να πάνε σε κάποιο τοπικό σινεμά, η αίθουσα του οποίου κλιματίζεται», ανήρτησε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ σχολιάζοντας (και) το γεγονός πως περισσότερα από 1.800 σχολεία έκλεισαν χθες στη Γαλλία από το μεσημέρι κι έπειτα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Από την πλευρά της η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, Ανιές Πανιέ – Ρουνασέρ, τοποθετήθηκε επί τους θέματος απορρίπτοντας τα σχόλια Λεπέν. Ειδικότερα, είπε ότι ένα κλιματιστικό αποτελεί «ανεπαρκή προσαρμογή», υπογραμμίζοντας ότι στην πραγματικότητα η χρήση του συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Η Γηραιά ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη σε ολόκληρο τον πλανήτη και όπως υπογραμμίζει η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού οι φτωχότεροι είναι εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο κατά τη διάρκεια των συχνών πλέον περιόδου του παρατεταμένου καύσωνα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει και ο υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Κάρστεν Σνάιντερ, λίγο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την επέκταση χρήσης των κλιματιστικών.

Ειδικότερα υπογραμμίζει ότι «η ζέστη κάνει τις κοινωνικές ανισότητες ιδιαιτέρως ορατές» και προσθέτει πως «όσοι διαθέτουν χαμηλότερο εισόδημα είναι λιγότερο ικανοί να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τις συνέπειες της ζέστης. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν υψηλό εισόδημα μπορούν να διαθέσουν χρήματα για κλιματισμό».

Αυτή τη στιγμή η νότια Ευρώπη παραμένει στο… κόκκινο με τις θερμοκρασίες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία αλλά και Ελλάδα να δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών με τις καιρικές συνθήκες, κατά τους μετεωρολόγους, να μοιάζουν με τις συνθήκες… φούρνου.

Οι προβλέψεις δε είναι τόσο εφιαλτικές, που εκτός από τους ειδικούς που κάνουν λόγο πλέον για έκτακτη ανάγκη όσον αφορά στην κλιματική κρίση, αναμένεται πως μέχρι το τέλος του αιώνα οι επικίνδυνες θερμοκρασίες θα σκοτώνουν 8.000 έως και 80.000 ανθρώπους κάθε χρόνο.

Ήδη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε εκ νέου έκκληση λέγοντας πως «ο πλανήτης γίνεται ολοένα και πιο ζεστός και περισσότερο επικίνδυνος», καλώντας σε περισσότερη δράση για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, καθώς «καμία χώρα δεν είναι άτρωτη».

