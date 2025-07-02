Το καταλανικό πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εντόπισε δυο πτώματα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην επαρχία Λέριδα της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, η οποία πλήττεται από κύμα καύσωνα.
🔴A esta hora se desarrollan dos incendios en La Segarra, en Lleida
Los Bomberos de la Generalitat trabajan con más de 40 dotaciones en un escenario incontrolado a estas horas
Los detalles, con @Claraa_Sedano
▶️https://t.co/naWgyi6usv pic.twitter.com/7ERNdYstzM— Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 1, 2025
«Δυο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροσβέστες» κοντά στην πόλη Κουσκό, εξήγησαν η πυροσβεστική και υπηρεσία άμεσης βοήθειας σε ανακοίνωσή τους.
Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης στην Καταλονία, ο Σαλβαδόρ Ίγια, δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα «σοκαρισμένος» για τους θανάτους αυτούς μέσω X.
Μερικές ώρες νωρίτερα, πάντα στην Καταλονία, η αστυνομία ανακοίνωνε τον θάνατο αγοριού δυο ετών που αφέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε σημείο που το χτυπούσε ο ήλιος, επί ώρες στην πόλη Βαλς, βόρεια της Ταραγόνας.
Οι καταλανικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην κίνηση όχι λιγότερων από 14.000 ανθρώπων χθες, εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς κι ακόμη μιας — εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην επαρχία Λέριδα.
Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (ΑΕΜΕΤ) ανακοίνωσε εξάλλου χθες ότι η χώρα γνώρισε τον πιο ζεστό Ιούνιο της ιστορίας της, με τη μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 23,6° Κελσίου, που ήταν κατά σχεδόν έναν βαθμό –0,8° Κελσίου– υψηλότερη από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που καταγράφτηκε το 2017.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.