Το καταλανικό πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εντόπισε δυο πτώματα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην επαρχία Λέριδα της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, η οποία πλήττεται από κύμα καύσωνα.

🔴A esta hora se desarrollan dos incendios en La Segarra, en Lleida



Los Bomberos de la Generalitat trabajan con más de 40 dotaciones en un escenario incontrolado a estas horas



Los detalles, con @Claraa_Sedano



▶️https://t.co/naWgyi6usv pic.twitter.com/7ERNdYstzM July 1, 2025

«Δυο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροσβέστες» κοντά στην πόλη Κουσκό, εξήγησαν η πυροσβεστική και υπηρεσία άμεσης βοήθειας σε ανακοίνωσή τους.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης στην Καταλονία, ο Σαλβαδόρ Ίγια, δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα «σοκαρισμένος» για τους θανάτους αυτούς μέσω X.

Μερικές ώρες νωρίτερα, πάντα στην Καταλονία, η αστυνομία ανακοίνωνε τον θάνατο αγοριού δυο ετών που αφέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε σημείο που το χτυπούσε ο ήλιος, επί ώρες στην πόλη Βαλς, βόρεια της Ταραγόνας.

Οι καταλανικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην κίνηση όχι λιγότερων από 14.000 ανθρώπων χθες, εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς κι ακόμη μιας — εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην επαρχία Λέριδα.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (ΑΕΜΕΤ) ανακοίνωσε εξάλλου χθες ότι η χώρα γνώρισε τον πιο ζεστό Ιούνιο της ιστορίας της, με τη μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 23,6° Κελσίου, που ήταν κατά σχεδόν έναν βαθμό –0,8° Κελσίου– υψηλότερη από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που καταγράφτηκε το 2017.

