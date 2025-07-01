Αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κύμα καύσωνα συνεχίζει να βρίσκεται και σήμερα Τρίτη μεγάλο μέρος της Ευρώπης με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες χώρες να ξεπερνάνε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γαλλία, νοτιοανατολική Αγγλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βρυξέλλες, Ιταλία, Πορτογαλία είναι μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες που ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) σήμερα και αύριο θα παρουσιάσουν θερμοκρασίες μεταξύ 12 και 16°C πάνω από τον εποχιακό μέσο όρο.

Σαραγόσα, Ρώμη, Μαδρίτη, Αθήνα, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη, Τίρανα βλέπουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

Την ίδια ώρα ωστόσο, σφοδρές πλημμύρες έπληξαν το βράδυ της Δευτέρας τη νοτιοανατολική Γαλλία και το Μιλάνο με αποτέλεσμα τα σιδηροδρομικά ταξίδια μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας να ανασταλθούν για «αρκετές ημέρες» μετά όπως ανακοίνωσε η γαλλική εθνική εταιρεία μεταφορών SNCF.

Λόγω καύσωνα αξιοθέατα κλείνουν όπως ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι και το εμβληματικό μνημείο Atomium στις Βρυξέλλες.

Κόκκινος συναγερμός στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα με τη θερμότερη ημέρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Κάτοικοι σε 16 νομούς της χώρας έχουν λάβει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού. Ο Πύργος του Άιφελ θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Τρίτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ απαγορεύεται επίσης η ρυπογόνα κυκλοφορία και τίθενται σε ισχύ περιορισμοί ταχύτητας σε όλη την πόλη.

Το υπουργείο Παιδείας της χώρας ανακοίνωσε ότι έως και 1.350 δημόσια σχολεία θα κλείσουν, είτε μερικώς είτε εν όλω, σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Η εταιρεία μεταφορών RATP διανέμει εμφιαλωμένο νερό στους επιβάτες στο Παρίσι σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. «Οι άνθρωποι στην περιοχή Île-de-France ταξιδεύουν και κάνει ζέστη, γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό», λέει η Isabelle Ruault, επικεφαλής για την εξυπηρέτηση των πελατών για το μετρό RER, στο γαλλικό ειδησεογραφικό δίκτυο BFMTV. Σύμφωνα με την Ruault περίπου 30.000 μπουκάλια νερό θα διανεμηθούν σε όλο το δίκτυο του μετρό.

Ενενήντα σιντριβάνια θα λειτουργούν επίσης για να μπορούν αν δροσίζονται οι πολίτες.

Δύο νεκροί στην Ιταλία

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Ένας 47χρονος πέθανε στην Μπολόνια ενώ εργαζόταν σε εργοτάξιο, γεγονός που ώθησε τα ιταλικά συνδικάτα Cgil Bologna και Fillea-Cgil να ζητήσουν την εφαρμογή μέτρων «για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση στη θερμότητα», καθώς «η κλιματική κρίση έχει σαφώς επιδεινώσει τις συνθήκες όσων εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους καθημερινά».

Στην Μπαρντονέκια, ένα τουριστικό θέρετρο δυτικά του Τορίνο, ένας 70χρονος πνίγηκε μετά από ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας παρασύρθηκε από τα νερά αφού βγήκε από το αυτοκίνητό του.

Καύσωνας σε ορισμένες περιοχές της Αγγλίας

Ο ζεστός καιρός συνεχίζεται σήμερα και στη νοτιοανατολική Αγγλία, με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν και πάλι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη θα παραμείνει επίσης σε ορισμένα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα των Μίντλαντς.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) παρέτεινε τους πορτοκαλί συναγερμούς λόγω καύσωνα για μεγάλο μέρος της Αγγλίας έως το πρωί της Τετάρτης. Η παράταση θα επηρεάσει υπηρεσίες όπως το NHS και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Μέχρι την Τετάρτη, το κύμα καύσωνα θα έχει «χτυπήσει» όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις θερμοκρασίες στα νοτιοανατολικά να πέφτουν στη συνέχεια σε σχεδόν φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Θα υπάρξουν επίσης ισχυρές βροχοπτώσεις στη νοτιοανατολική Αγγλία, τη βορειοανατολική Αγγλία και την ανατολική Σκωτία.

Η Πορτογαλία ενισχύει τους μηχανισμούς για την καταπολέμηση των πυρκαγιών

Στην Πορτογαλία, οι μηχανισμοί για την καταπολέμηση των αγροτικών πυρκαγιών ενισχύονται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, περισσότερα από 80 συμβούλια σε 10 περιοχές βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ιβηρική χώρα ποικίλλουν, με τις προβλεπόμενες μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 24°C στο Αβέιρο και τους 43°C στην Μπέχα.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ολλανδία

Ο καύσωνας πλήττει και την Ολλανδία, η οποία τα τελευταία χρόνια βιώνει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Η ζέστη θα επιμείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Τετάρτη ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από το αύριο το απόγευμα αναμένονται βροχές και η μετατόπιση των ανέμων από τα βορειοδυτικά αναμένεται να φέρουν μια νότα δροσιάς και κάποια ανακούφιση.

Ρεκόρ και στην Ισπανία

Η Ισπανία δεν έχει ξεφύγει από τον καύσωνα. Το Δημαρχείο της Βαρκελώνης συγκεκριμένα, έχει ενεργοποιήσει ένα σχέδιο για τη διαχείριση του καύσωνα, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι πιθανό να ξεπεράσουν τους 34°C και οι νυχτερινές θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τους 26°C τις επόμενες ημέρες.

Χθες, ένα τοπικό μετεωρολογικό κέντρο στη Βαρκελώνη κατέγραψε θερμοκρασία 37,6°C, ένα νέο ρεκόρ για την πόλη τον Ιούνιο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διανομή νερού και καπέλων στους δρόμους, ιδιαίτερα σε άστεγους.

Η ισπανική κρατική μετεωρολογική υπηρεσία, Aemet, ανέφερε ότι «ο Ιούνιος του 2025 έσπασε ρεκόρ» όσον αφορά τη μέγιστη θερμοκρασία, με μέση θερμοκρασία τους 23,6 βαθμούς Κελσίου, 0,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον προηγούμενο θερμότερο Ιούνιο του 2017.

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές ερευνούν κατά πόσον ο θάνατος μιας γυναίκας που εργαζόταν στην καθαριότητα των δρόμων το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη προκλήθηκε από τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα και την περιοχή, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο. Η γυναίκα, η οποία καθάριζε την παλιά πόλη της Βαρκελώνης το Σάββατο το απόγευμα, πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα στο σπίτι της, δήλωσε η αδερφή της στον τηλεοπτικό σταθμό Antena 3.

Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 30,4 βαθμούς Κελσίου στη Βαρκελώνη το Σάββατο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Πυρκαγιές στην Τουρκία

Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη από καταστροφικές πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, μετά από έντονη ζέστη στις δυτικές ακτές της.

Οι διασώστες έχουν απομακρύνει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους - κυρίως από τη δυτική επαρχία της Σμύρνης - καθώς οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης εκατοντάδων πυρκαγιών.

Πυρκαγιές έχουν επίσης σαρώσει περιοχές των επαρχιών Μπιλετζίκ, Χατάι, Σακάρια και Μανίσα.

Ο υπουργός Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί δήλωσε χθες ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε 263 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου δήλωσε ότι 46 άνθρωποι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Μάχη με τις φλόγες στα Χάιλαντς της Σκωτίας

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και στη βόρεια Σκωτία, όπου μαίνονται πολλαπλές πυρκαγιές σε περιοχές των Χάιλαντς. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη βόρεια Σκωτία, όπου μαίνονται πολλαπλές πυρκαγιές σε περιοχές των Χάιλαντς.

Ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή» και εξήρε την προσπάθεια των πυροσβεστών και των τοπικών κοινοτήτων.

The skies above Moray right show the extent of the wildfires in the area.



I’m calling for the Scottish Government’s resilience room to be activated in response to this incident.



Further volunteers with specialist equipment have been requested, which reinforces this call. pic.twitter.com/TqdIkeZk8o — Douglas Ross MSP (@Douglas4Moray) June 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.