Ένας νεκρός σε επιδρομές της Ρωσίας με drones στο Χάρκοβο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεύτερος τραυματίστηκε σήμερα σε χωριό της περιφέρειας του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σε επιδρομή drones του στρατού της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης.

Κατά τον Όλεχ Σινεχούμποφ, περιφερειάρχη Χαρκόβου, πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης έπληξαν αποθήκες, δυο μικρά λεωφορεία και δέματα άχυρου αγροτικής επιχείρησης στο χωριό Μποριφσκέ, προκαλώντας πυρκαγιά έκτασης 800 τετραγωνικών μέτρων.

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος είναι νεκρός κι άλλος ένας τραυματίστηκε», ανέφερε ο κ. Σινεχούμποφ μέσω Telegram.

Άλλα πέντε drones στοχοποίησαν άλλο αγρόκτημα σε δεύτερο χωριό, όπου πάντως δεν αναφέρθηκαν θύματα, πρόσθεσε.

Επιδρομή αναφέρθηκε επίσης στη συνοικία Νοβομπαβάρσκι της πόλης του Χαρκόβου, επίσης χωρίς να αναφερθούν θύματα, γνωστοποίησε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ, που χρησιμοποιείτο κατ’ αυτόν για να «προμηθεύονται καύσιμα και λιπαντικά σε ρωσικές στρατιωτικές μονάδες εμπλεκόμενες στην επίθεση εναντίον της Ουκρανίας», με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου που δόθηκε στη δημοσιότητα επίσης μέσω Telegram.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την επιδρομή μέχρι στιγμής.

