Η Βενεζουέλα ανακήρυξε τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τουρκ, «persona non grata»

Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ανακήρυξε χθες Τρίτη persona non grata τον Ύπατο Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Φόλκερ Τουρκ, έπειτα από πρόσφατες επικρίσεις της υπηρεσίας του για την κατάσταση στη χώρα.

Η εισαγγελία της Βενεζουέλας έκανε λόγο προ ημερών για «νέα διπλωματική επίθεση», αφού η Ύπατη Αρμοστεία έκρινε πως η κατάσταση όσον αφορά στις θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει «χειροτερέψει».

Έκθεσή της υπογραμμίζει πως έγιναν 70 συλλήψεις μετά τις περιφερειακές και βουλευτικές εκλογές της 25ης Μαΐου, καθώς και ότι καταγγέλθηκαν «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» και υπήρξαν υποθέσεις «βασανιστηρίων» και «κακομεταχείρισης» σε βάρος φυλακισμένων από το 2024.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, σύμμαχος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, κάλεσε χθες την κυβέρνηση να βάλει τέλος σε οποιαδήποτε συνεργασία με τις υπηρεσίες του «ανεπιθύμητου» κ. Τουρκ.

«Ανακηρύσσουμε persona non grata τον Φόλκερ Τουρκ (...) Θα μπορέσει θα επιστρέψει κάποια στιγμή, όταν δεν είναι τόσο αηδιαστικός, όταν (η Αρμοστεία) θα μπορέσει τουλάχιστον να ανακτήσει (...) τη λογική», είπε ο κ. Ροδρίγκες πριν από ψηφοφορία στο σώμα.

Κατηγόρησε ακόμη την Ύπατη Αρμοστεία πως σιωπά για τις υποθέσεις των μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ. «Κλείνουν τα μάτια μπροστά σε φρικαλέα εγκλήματα», τόνισε.

Το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΥΑ στο Καράκας είχε απελαθεί τον Φεβρουάριο του 2024, αφού η υπηρεσία εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία της» για τη σύλληψη του Ροσίο Σαν Μιγκέλ, δικηγόρου ειδικευμένου σε στρατιωτικές υποθέσεις, και την απαγγελία κατηγοριών περί «τρομοκρατίας» σε βάρος του.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Ύπατη Αρμοστεία ξανάρχισε τις δραστηριότητές της στη χώρα της Καραϊβικής.

Στις διαδηλώσεις και τις ταραχές που ξέσπασαν μετά την επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο, την οποία αμφισβήτησε η αντιπολίτευση, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Ιούλιο του 2024, έχασαν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και συνελήφθησαν άλλοι 2.400, περίπου 1.900 από τους οποίους έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι, σύμφωνα με τις αρχές. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε απάτη, διαβεβαίωσε πως κέρδισε ο δικός της υποψήφιος κι απείχε από τις εκλογές του Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

