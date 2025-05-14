Το ποσό των 600 δισ. δολαρίων εξασφάλισε ο αμερκανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ από τη Σαουδική Αραβία για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης περιοδείας του στον Κόλπο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών

Ακολουθεί μια επισκόπηση των σημαντικών συμφωνιών και ανακοινώσεων που έγιναν στο περιθώριο της επίσκεψης του Τραμπ στον Κόλπο:

- Η Saudi Aramco έχει υπογράψει 34 συμφωνίες με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, αξίας έως και 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε ο πετρελαϊκός γίγαντας.

- Η Qatar Airways υπέγραψε συμφωνία για την αγορά αεροσκαφών από την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία Boeing.

- Η Nvidia δήλωσε ότι θα πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική Αραβία, με τα πρώτα 18.000 από τα νεότερα τσιπ "Blackwell" να πηγαίνουν στην Humain, μια νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου.

- Η Qualcomm ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης για την ανάπτυξη και την κατασκευή ενός κεντρικού επεξεργαστή κέντρου δεδομένων.

- Η Franklin Templeton ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μη δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας με το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας για επένδυση έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις χρηματοπιστωτικές αγορές του βασιλείου.

- Η Neuberger Berman υπέγραψε συμφωνία με την PIF για επένδυση έως και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και για την έναρξη μιας πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Ριάντ.

- Η BlackRock Saudi Arabia και το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων (PIF) υπέγραψαν μη δεσμευτική επιστολή προθέσεων στο Φόρουμ Σαουδικής Αραβίας-ΗΠΑ για να επισημοποιήσουν τη στρατηγική τους συνεργασία μέσω πιθανών νέων αναθέσεων στην πλατφόρμα BlackRock Riyadh Investment Management.

- Η Cisco δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την AI Infrastructure Partnership, η οποία πραγματοποιείται με επικεφαλής την BlackRock, την Global Infrastructure Partners, την MGX, τη Microsoft, την Nvidia και την xAI.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα ενταχθεί στην Humain της Σαουδικής Αραβίας και θα επεκτείνει τη στρατηγική της συνεργασία με την G42 του Άμπου Ντάμπι για την προώθηση της καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανάπτυξη υποδομών.

- Η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων σε υποδομές I Squared Capital δήλωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με το PIF για τη θέσπιση μιας ειδικής στρατηγικής επενδύσεων σε υποδομές με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή.

Η Amazon Web Services και η startup τεχνητής νοημοσύνης της Σαουδικής Αραβίας, Humain, ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια στρατηγική συνεργασία για την κατασκευή μιας «Ζώνης Τεχνητής Νοημοσύνης» στο βασίλειο.

- Η αμερικανική εταιρεία τσιπ AMD και η Humain δήλωσαν ότι θα κατασκευάσουν υποδομή τεχνητής νοημοσύνης που θα τους οδηγήσει σε επενδύσεις έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη 500 μεγαβάτ υπολογιστικής ικανότητας τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα πέντε χρόνια.

- Η Saudi Arabian DataVolt σχεδιάζει να επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και ενεργειακές υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

- Οι Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD και Uber δηλώνουν ότι θα επενδύσουν 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες και στις δύο χώρες.

- Οι εταιρείες συμβούλων κατασκευών Hill International, Jacobs, Parsons και AECOM κατασκευάζουν έργα υποδομών όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο King Salman, το King Salman Park, το The Vault, το Qiddiya City και άλλα, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εξαγωγές υπηρεσιών στις ΗΠΑ.

- Πρόσθετες σημαντικές εξαγωγές περιλαμβάνουν τους αεριοστροβίλους και τις ενεργειακές λύσεις της GE Vernova, συνολικού ύψους 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και τα επιβατικά αεροσκάφη Boeing 737-8 για την AviLease, συνολικού ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

- Η εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης Shamekh IV Solutions θα επενδύσει 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου στο Μίσιγκαν για την έναρξη λειτουργίας μιας εγκατάστασης IV υγρών υψηλής χωρητικότητας.

- Η Hassana Investment Company και η Franklin Templeton υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διερεύνηση μιας στρατηγικής συνεργασίας που σχετίζεται με επενδύσεις σε ευκαιρίες ιδιωτικών πιστώσεων στη Σαουδική Αραβία.

- Η Saudi Aramco ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει μνημόνια συμφωνίας με την αμερικανική εταιρεία παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου NextDecade και την εταιρεία κοινής ωφέλειας Sempra.

- Η αμερικανική επενδυτική πλατφόρμα Burkhan World Investments ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνια συνεννόησης με Σαουδάραβες εταίρους, συνολικού ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδυτικές δεσμεύσεις.

Πηγή: skai.gr

