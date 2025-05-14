Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ βρέθηκε χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο, δεν πήγε μόνος του μέχρι εκεί. Μαζί του ταξίδεψαν και οι ισχυροί της Silicon Valley με σκοπό να προσελκύσουν επενδύσεις από το πλούσιο σε πετρέλαιο βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια μιας απογευματινής συνάντησης που είχε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, ο Τραμπ είπε ευθέως: «Όπως γνωρίζετε, έχουμε εδώ τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ηγέτες στον κόσμο. Θα φύγουν με πολλές επιταγές για πολλά πράγματα που θα παρέχετε».

Η εκδήλωση, που χαρακτηρίζεται ως η πρώτη επενδυτική σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, περιελάμβανε κορυφαία στελέχη από τον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και άλλους κλάδους, αλλά η έντονη παρουσία του τεχνολογικού τομέα αντανακλούσε το πόσο βαθιά έχει βασιστεί ο κλάδος στα κράτη του Κόλπου για να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα τελευταία χρόνια, οι ηγέτες της τεχνολογίας έχουν στραφεί προς τη Μέση Ανατολή για να συγκεντρώσουν χρήματα για την ανάπτυξη υποδομών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην οποία έχουν στοιχηματίσει το μέλλον τους. Η σχέση είναι αμφίδρομη: Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει επίσης να διαφοροποιήσει την οικονομία της μακριά από το πετρέλαιο, και οι συμφωνίες και οι συνεργασίες που έχουν προκύψει από το ταξίδι δείχνουν πώς το βασίλειο χρησιμοποιεί τις βαθιές του τσέπες για να γίνει ένας σημαντικός παράγοντας από μόνο του.

Μεταξύ των συμφωνιών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν η υπόσχεση της Nvidia ότι θα πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες από τα νεότερα τσιπ της «Blackwell» στην Humain, μια νεοσύστατη επιχείρηση που ιδρύθηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας. Η εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Advanced Micro Devices ανακοίνωσε επίσης μια συνεργασία αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Humain. Η Amazon ανακοίνωσε σημαντικά κέντρα δεδομένων AWS στο βασίλειο νωρίτερα φέτος.

Η εικόνα αυτή βέβαια διαφέρει πολύ από αυτή το 2018, όταν μέλη της επιχειρηματικής ελίτ γύρισαν την πλάτη στο επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε η Σαουδική Αραβία - που ονομάστηκε Νταβός στην Έρημο - λόγω της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου και αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Το πρώτο μεγάλο διεθνές ταξίδι του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του αναδεικνύει το αναδυόμενο μοντέλο της εμπορικής διπλωματίας του, στο οποίο τα επιχειρηματικά συμφέροντα -μερικά από αυτά που αφορούν την οικογένειά του και τους συνεργάτες του- είναι αλληλένδετα και μάλιστα εξισώνονται με τους στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, οι στόχοι των επιχειρηματικών ηγετών και το εθνικό συμφέρον μερικές φορές συγκρούονται. Οι ειδικοί στην εξωτερική πολιτική έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον οι ΗΠΑ προσφέρουν πρόσβαση σε βασικές στρατηγικές της τεχνολογίας, όπως πολύτιμα τσιπ ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά λαμβάνουν πολύ λίγα σε αντάλλαγμα - και ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια δημιουργώντας βαθιά εξάρτηση από αυταρχικές χώρες.

Ποιοι σημαντικοί τεχνολογικοί παίκτες όμως ακολούθησαν τον Τραμπ και συγκεντρώθηκαν στη Σαουδική Αραβία;

Ίλον Μασκ

Ο Μασκ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δεύτερη θητεία του. Δάνεισε τη φήμη του, μαζί με 288 εκατομμύρια δολάρια και την ένθερμη δημόσια υποστήριξη στο X, για να τον βοηθήσει να ανακτήσει τη θέση του στον Λευκό Οίκο. Συνέχισε να ηγείται της μάχη του Τραμπ για τη μείωση του δημόσιου χρέους και της Υπηρεσίας DOGE που ίδρυσε ο νέος πρόεδρος. Αν και ο Μασκ αποχωρεί από το DOGE, η παρουσία του στη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα - μαζί με τον αδελφό του Κίμπαλ και άλλους συμμάχους - μαρτυράει ότι σκοπεύει να παραμείνει στο πλευρό του Τραμπ.

Ρουθ Πόρατ

Μέχρι πέρυσι, η Ρουθ Πόρατ ήταν η οικονομική διευθύντρια της Google στην Alphabet και τη θυγατρική της Google και το πιο ισχυρό στέλεχος της εταιρείας μετά τον CEO, Σουντάρ Πιτσάι. Πλέον, έχει έναν πιο παρασκηνιακό ρόλο ως πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων. Πρώην στέλεχος της Wall Street, δεν είναι άγνωστη σε μερικούς από τους μεγάλους επενδυτές που συμμετείχαν στο ταξίδι στο Ριάντ. Στέλνοντας την Πόρατ, η Google είχε παρουσία στη συνάντηση χωρίς να χρειαστεί να εμφανιστεί ο Πιτσάι.

Άντι Τζάσι

Ο Τζάσι διαδέχτηκε τον Τζεφ Μπέζος ως Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon το 2021. Πριν από αυτό, ηγήθηκε των δραστηριοτήτων λογισμικού cloud και ψηφιακής αποθήκευσης της Amazon, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζει την αξία των τσιπ υπολογιστών και των κέντρων δεδομένων. Η Amazon έχει τη μεγαλύτερη επιχείρηση cloud στον κόσμο και είναι ηγέτης του κλάδου εδώ και χρόνια. Αλλά η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τους βασικούς ανταγωνιστές της, Google και Microsoft να κινούνται γρήγορα για να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να πάρουν κάποιες από τις δουλειές της Amazon.

Μπεν Χόροβιτς

Ο επιχειρηματίας Χόροβιτς πρωτοπόρος του διαδικτύου και κάποτε δωρητής των Δημοκρατικών - έγινε πρωτοσέλιδο το περασμένο καλοκαίρι όταν ανακοίνωσε, μαζί με τον συνεργάτη του Μαρκ Άντρεσεν στο podcast τους, ότι θα συνέδραμε στην καμπάνια επανεκλογής του πρώην προέδρου Τραμπ. Με αυτόν τον τρόπο, εντάχθηκαν σε μια κλίκα ηγετών της τεχνολογίας που είχε στραφεί προς τα δεξιά. Ο Χόροβιτς έχει εδώ και καιρό επιχειρηματικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία του βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις πέρυσι με τη Σαουδική Αραβία για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου τεχνητής νοημοσύνης.

Σαμ Άλτμαν

Ο Άλτμαν εμφανίστηκε δίπλα στον Τραμπ την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ανακοινώνοντας μια προγραμματισμένη επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και άλλους επενδυτές σε νέα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ. Ο Άλτμαν συγκεντρώνει χρήματα για την προσπάθεια δημιουργίας κέντρων δεδομένων, που ονομάζεται Stargate, και θέλει να βοηθήσει στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και σε άλλες χώρες. Η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν τα χρήματα που χρειάζεται ο Άλτμαν για να συνεχίσει την ανάπτυξη της OpenAI και να κατασκευάσει τα κέντρα δεδομένων που, όπως λέει, είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Γιένσεν Χουάνγκ

Ο Χουάνγκ διευθύνει την Nvidia, την εταιρεία τσιπ υπολογιστών που βρίσκεται στο επίκεντρο της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ίδρυσε την εταιρεία το 1993 και για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της επικεντρώθηκε στην κατασκευή τσιπ υπολογιστών για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών. Αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 2010, οι ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης συνειδητοποίησαν ότι τα τσιπ παιχνιδιών ήταν ιδανικά για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και η Nvidia αγκάλιασε την αναδυόμενη βιομηχανία. Αυτή η απόφαση την οδήγησε στο να γίνει ο παραγωγός των καλύτερων και πιο περιζήτητων τσιπ υπολογιστών για την κατασκευή και λειτουργία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια στο υλικό της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τον Χουάνγκ έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κλάδο της τεχνολογίας.

Λίζα Σου

Η Σου διευθύνει την Advanced Micro Devices (ΑMD) , μια αμερικανική εταιρεία σχεδιασμού τσιπ υπολογιστών, η οποία προσπαθεί να μπει στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών τεχνητής νοημοσύνης και να ανταγωνιστεί την Nvidia. Το προφίλ της έχει ανέβει και πολλές τεχνολογικές εταιρείες αγοράζουν τα τσιπ της εταιρείας με την ελπίδα ότι η AMD θα βοηθήσει στην προσέλκυση μεγαλύτερου ανταγωνισμού στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία η Nvidia κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Την Τρίτη, η AMD ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τη νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Humain της Σαουδικής Αραβίας για να δαπανήσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες.

Άλεξ Καρπ

Ο Καρπ είναι συχνά ο μόνος Δημοκρατικός σε ένα δωμάτιο με ολοένα και πιο δεξιόστροφα στελέχη της τεχνολογίας. Συνίδρυσε την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων με τον επενδυτή Πίτερ Θίελ μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία πούλησε τεχνολογία σε πελάτες της κυβέρνησης των ΗΠΑ και στον αμυντικό τομέα σε μια εποχή που πολλοί στη Silicon Valley δίσταζαν να πουλήσουν στο Πεντάγωνο. Ο Καρπ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και η Palantir πιθανότατα θα παίξει ρόλο σε αυτό που ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τρίτη ως μια συμφωνία πώλησης αμυντικού εξοπλισμού ύψους σχεδόν 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Σαουδική Αραβία.

Τράβις Κάλανικ

Ο Κάλανικ βοήθησε στην ίδρυση της Uber και ηγήθηκε της εταιρείας στη ραγδαία ανάπτυξή της από το 2010 έως το 2017, προτού παραιτηθεί εν μέσω κατηγοριών ότι πίεσε στελέχη να παρακάμψουν τους τοπικούς νόμους και ισχυρισμών ότι δεν διερεύνησε αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση στην εταιρεία. Από τότε που έφυγε από την Uber, ο Κάλανικ έχει επικεντρωθεί στη νέα του εταιρεία, CloudKitchens, η οποία κατασκευάζει κουζίνες και λογισμικό για εταιρείες που χρησιμοποιούν για παράδοση φαγητού. Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην CloudKitchens το 2019.

Τιμ Σουίνι

Ο Σουίνι είναι επικεφαλής της Epic Games, της εταιρείας που δημιούργησε το εξαιρετικά δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Fortnite. Έχει συγκρουστεί με τους ηγέτες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, με πιο εμφανή την αμφισβήτηση των τελών που χρεώνουν η Apple και η Google για συναλλαγές στα καταστήματα εφαρμογών για κινητά, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα κέρδη της Epic. Οι δικαστές έχουν ταχθεί υπέρ της εταιρείας σε αρκετές σημαντικές αποφάσεις, μειώνοντας την ισχύ της Apple και της Google.

Ντάρα Χοσροβασάχι

Ο Χοσροβασάχι ανέλαβε τα ηνία της Uber το 2017, μετά την παραίτηση του Κάλανικ. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο λίγο αργότερα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ, ο Χοσροβασάχι, ο οποίος μετανάστευσε στην Αμερική από το Ιράν ως παιδί, επέκρινε την πολιτική μετανάστευσης του Τραμπ και την απαγόρευση ταξιδιών σε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία. Η Uber έχει επίσης μια βασική σύνδεση με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι ένας από τους επενδυτές της και κατέχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 2019, ο Χοσροβασάχι δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο ότι η δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, από Σαουδάραβες πράκτορες ήταν ένα «λάθος» που θα μπορούσε να συγχωρεθεί. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο και είπε ότι «η δολοφονία ήταν κατακριτέα και δεν πρέπει να ξεχαστεί ή να συγχωρεθεί».

Οι ηχηρές απουσίες

Υπήρχαν όμως και κάποιες ηχηρές απουσίες από τη Σαουδική Αραβία με πρώτη και καλύτερη αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ και έχει μιλήσει ευνοϊκά γι' αυτόν.

Ούτε όμως ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, ούτε ο πρόεδρός της, Μπραντ Σμιθ, ήταν εκεί. Επίσης απόντες ήταν ο ιδρυτής της Amazon, Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.