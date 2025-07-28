Η πείνα θερίζει 733 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη

Τα συγκλονιστικά στοιχεία της γερμανικής οργάνωσης Welthungerhilfe, που μάχεται για την καταπολέμηση της πείνας, αναδεικνύουν το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Γάζα, το Σουδάν και η Συρία. Εν μέσω παγκόσμιων πολέμων, ανισοτήτων και της επίμονης κλιματικής κρίσης, οι κυβερνήσεις - με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Βερολίνου - περικόπτουν σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια με ορατές επιπτώσεις.

Η ετήσια έκθεση του 2024 της Welthungerhilfe, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη γερμανική πρωτεύουσα, αποκαλύπτει πως «ένας στους έντεκα ανθρώπους παγκοσμίως πεινάει». Η μείωση της χρηματοδότησης, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή απειλούν να ανατρέψουν κάθε προηγούμενη πρόοδο στον αγώνα κατά της παγκόσμιας πείνας. Παρά τις αντιξοότητες, οραματίζονται έναν κόσμο χωρίς πείνα, αν αυτός καταστεί πολιτική και οικονομική προτεραιότητα.

Αλματώδης αύξηση του χρόνιου υποσιτισμού

Η τάση ανησυχίας είναι καταφανής: 733 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό, με αύξηση άνω των 150 εκατομμυρίων τα τελευταία πέντε χρόνια. Ταυτόχρονα, καθώς οι βασικοί δωρητές - ΗΠΑ και Γερμανία - περιορίζουν δραστικά τους προϋπολογισμούς ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας, το ερώτημα τίθεται πιεστικά: Λιγότερα χρήματα ισοδυναμούν με περισσότερες ανθρώπινες απώλειες;

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Welthungerhilfe, Μαρλέν Τίμε, «Οι περικοπές κοστίζουν ζωές. Αυτό που στα χαρτιά λέγεται λιτότητα, για εκατομμύρια ανθρώπους μεταφράζεται σε πείνα, φυγή ή ακόμα και θάνατο». Η οριστική εξάλειψη της πείνας οφείλει να παραμείνει πολιτική προτεραιότητα, ιδίως μπροστά στη διαρκή αύξηση των συγκρούσεων και κρίσεων.

Οι ανθρώπινες τραγωδίες σε Γάζα, Σουδάν και Συρία

Ιδιαίτερα σκληρά πλήττονται ο πληθυσμός της Γάζας και το Σουδάν. Η παλαιστινιακή κοινωνία βιώνει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών: Πάνω από το 90% έχει εκτοπιστεί μετά την σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, σχεδόν δύο εκατομμύρια στηρίζονται αποκλειστικά στην επισιτιστική βοήθεια, και 345.000 βρίσκονται στα πρόθυρα της πείνας. Οι τιμές των βασικών αγαθών εκτοξεύονται – «κανείς δεν μπορεί πλέον να αντέξει ακόμα και τα στοιχειώδη».

Στο Σουδάν, παρά τη μικρή δημοσιότητα, συντελείται μια εξίσου δραματική τραγωδία, με έντεκα εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους και είκοσι πέντε εκατομμύρια να χρειάζονται άμεση βοήθεια – σχεδόν ο μισός πληθυσμός. Όπως τονίζει ο γενικός γραμματέας Ματίας Μόγκε, οι συνθήκες εργασίας για τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων είναι πλέον από τις πιο επικίνδυνες παγκοσμίως.

Στη Συρία, δεκαπέντε εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη βοήθεια, δεκατέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου. Η ελλιπής πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα, υγειονομική και εκπαιδευτική φροντίδα σε συνδυασμό με το ακραία αυξημένο κόστος διαβίωσης, διαμορφώνουν συνθήκες μόνιμης κρίσης.

Η σημασία της πρόληψης και της διεθνούς δέσμευσης

Η Welthungerhilfe υπογραμμίζει την αξία της έγκαιρης πρόληψης έναντι των ανθρωπιστικών καταστροφών. Η γρήγορη αναγνώριση κινδύνων και η άμεση κινητοποίηση πόρων μπορούν να αποτρέψουν την απώλεια κάθε μέσου επιβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Στόχος είναι οι πληγείσες κοινότητες να σταθούν ξανά στα πόδια τους, χωρίς να πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν.

Ενδεικτικό της κλίμακας του έργου, η οργάνωση δραστηριοποιείται σε 37 χώρες με περισσότερους από 300 τοπικούς εταίρους, αξιοποιώντας ένα προϋπολογισμό σχεδόν 400 εκατ. ευρώ για το 2024, με ενισχύσεις από το γερμανικό κράτος, την ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ετήσια έκθεση της οργάνωσης: «Η πείνα και οι βίαιες συγκρούσεις συνδέονται στενά: χωρίς ασφαλή επισιτιστική αλυσίδα, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη, και χωρίς ειρήνη η πείνα διαιωνίζεται».

Γίνεται σαφή έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για προώθηση πολιτικών και διπλωματικών λύσεων έναντι της κλιμακούμενης στρατιωτικής δαπάνης, η οποία αυξάνεται κατακόρυφα εις βάρος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παρότι, για παράδειγμα, η Γερμανία διπλασιάζει τον αμυντικό προϋπολογισμό της τα επόμενα χρόνια, οι δαπάνες για ανθρωπιστική βοήθεια μειώνονται δραστικά, καταδεικνύοντας μια πολιτική απόκλιση από τις διεθνείς δεσμεύσεις.

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Πηγή: Deutsche Welle

