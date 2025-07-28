Η ρωσική αεροπορική εταιρία Aeroflot ακύρωσε σήμερα δεκάδες πτήσεις έπειτα από πρόβλημα στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της, όπως είπε, και μια ομάδα χάκερ ανέλαβε την ευθύνη για αυτό που είπε πως ήταν κυβερνοεπίθεση.

Ο εθνικός αερομεταφορέας δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία του προβλήματος ή τον χρόνο που θα χρειαστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί.

Δήλωση που φέρεται να έκανε ομάδα χάκερ η οποία αποκαλείται Silent Crow ανέφερε πως διενήργησε την επιχείρηση από κοινού με μια λευκορωσική ομάδα που αποκαλείται Cyberpartisans BY, και τη συνέδεσε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

«Δόξα στην Ουκρανία! Ζήτω η Λευκορωσία!» ανέφερε η δήλωση, την αυθεντικότητα της οποίας δεν μπόρεσε προσώρας να επιβεβαιώσει το Reuters.

Η Silent Crow είχε αναλάβει την ευθύνη για μια επίθεση στη βάση δεδομένων ρωσικής εταιρίας ακινήτων τον Ιανουάριο.

Η Aeroflot ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ακύρωσε τουλάχιστον 40 πτήσεις έπειτα από πρόβλημα στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της.

🚨 BREAKING: Hackers claim they’ve breached the systems of Russian airline giant Aeroflot



The groups Silent Crow and Belarusian Cyber-Partisans say they have completely destroyed the company’s IT infrastructure✈️



According to them, the operation lasted a year and ended in a… pic.twitter.com/Dj92PDY746 — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2025

Αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, οι ταξιδιώτες στη Ρωσία έχουν συνηθίσει τις διαταραχές στις πτήσεις. Ωστόσο, αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούνται συνήθως από προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων έπειτα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με την Aeroflot, «ειδικοί εργάζονται αυτή την ώρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας».

Στο Telegram, η εταιρία παρέθεσε περισσότερες από 40 πτήσεις που ακυρώθηκαν σε προορισμούς σε όλη τη Ρωσία, καθώς και στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας Μινσκ και την αρμενική πρωτεύουσα Γερεβάν.

Η Aeroflot κάλεσε τους επιβάτες που ακυρώθηκαν οι πτήσεις τους από το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας να παραλάβουν τις αποσκευές που είχαν παραδώσει όταν έκαναν τσεκ-ιν και να φύγουν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Baza μετέδωσε σκηνές χάους στο αεροδρόμιο, καθώς επιβάτες σχημάτιζαν ουρές απλώς για να φύγουν.

Η δήλωση εξ ονόματος της Silent Crow ανέφερε πως η επίθεση ήταν αποτέλεσμα επιχείρησης ενός έτους κατά τη διάρκεια της οποίας εισέδυσε εις βάθος στο δίκτυο της Aeroflot, κατέστρεψε 7.000 διακομιστές (servers) και απέκτησε έλεγχο στους προσωπικούς υπολογιστές υπαλλήλων περιλαμβανομένων υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών. Δεν έδωσε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Απείλησε ότι θα αρχίσει σύντομα να κυκλοφορεί «τα προσωπικά δεδομένα όλων των Ρώσων που έχουν πετάξει με την Aeroflot».

Αν και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία για τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας έχουν περιορίσει δραστικά τα αεροπορικά ταξίδια, η Aeroflot, παραμένει μεταξύ των 20 κορυφαίων αεροπορικών εταιριών παγκοσμίως σε αριθμό επιβατών.

Το 2024, ο αριθμός των επιβατών του Ομίλου Aeroflot έφθασε τα 55,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρίας.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ανησυχητικές τις αναφορές για την κυβερνοεπίθεση

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε ανησυχητικές τη Δευτέρα τις αναφορές για κυβερνοεπίθεση στα εσωτερικά συστήματα της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Aeroflot και δήλωσε ότι θέλει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση.

«Οι πληροφορίες που διαβάζουμε είναι αρκετά ανησυχητικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

