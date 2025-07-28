Συνάντηση Στάρμερ – Τραμπ στη Σκωτία με αιχμή τη Γάζα, την Ουκρανία και τους δασμούς

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μεταβαίνει σήμερα το μεσημέρι στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, με τρεις βασικούς στόχους. Να πιέσει τον Αμερικανό πρόεδρο να αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τους εμπορικούς δασμούς μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ και τέλος να αναδείξει την ανάγκη άσκησης περαιτέρω πίεσης στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες θα μεταβούν στο Αμπερντίν, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει δεύτερο γήπεδο γκολφ, και η ημέρα αναμένεται να κλείσει με ιδιωτικό δείπνο.

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ θα θέσει ζητήματα όπως η πορεία υλοποίησης της εμπορικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ και η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θέμα το οποίο θεωρείται αυτή τη στιγμή η κορυφαία προτεραιότητα του Λονδίνου. Η διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία θα βρίσκεται επίσης ψηλά στην ημερήσια διάταξη, «με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο να πρόκειται να συζητήσουν την κοινή τους επιθυμία να τερματίσουν τον βάρβαρο πόλεμο», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η δύναμη της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ θα φανεί ξανά σήμερα, καθώς ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία για εκτεταμένες συνομιλίες», προσθέτει το πρωθυπουργικό γραφείο.

Στο αίτημα για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα προστίθεται και ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, ο οποίος αναμένεται επίσης να αναδείξει το θέμα στην συνάντησή του με τον Τραμπ την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, κατά τη συνομιλία του με την φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «ο Στάρμερ θέλει κάτι να γίνει και κάνει καλή δουλειά», αλλά ταυτόχρονα κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «κλέβει την ανθρωπιστική βοήθεια» και ότι «αρνείται να απελευθερώσει ορισμένους ομήρους». «Το Ισραήλ θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Ξέρω τι θα έκανα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το πω», πρόσθεσε.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι οι πρόσφατες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η προσωρινή παύση ορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων το Σαββατοκύριακο ήταν «απαραίτητες», αλλά «δεν αρκούν».

Πηγή: skai.gr

