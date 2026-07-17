Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αρνήθηκε πρόσκληση για τον τελικό του Μουντιάλ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέρριψε την πρόσκληση να παραστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA την Κυριακή, όπου η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Νιου Τζέρσεϊ στις 22:00 ώρα Ελλάδας, σε έναν τελικό στον οποίο θα δώσουν το «παρών» ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄.

Ωστόσο, η επικεφαλής της Κομισιόν δεν θα βρεθεί στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι θα είχε την ευκαιρία για μια άτυπη συνάντηση με τον Τραμπ.

«Η πρόεδρος έλαβε πρόσκληση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά λόγω του προγράμματός της δεν θα παραστεί», δήλωσε στο Politico η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αναμένεται επίσης να απουσιάσει από τον τελικό, καθώς, για λόγους δεισιδαιμονίας, προτιμά να παρακολουθεί τους αγώνες της εθνικής ομάδας από το σπίτι του.

Πριν από τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρατώντας μια μπάλα ποδοσφαίρου και έγραψε: «Όποιος κι αν κερδίσει απόψε, μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα θα βρεθεί στον τελικό!». Η Ισπανία επικράτησε με 2-0.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρέθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο Κίεβο, εκφράζοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Παρίσι για τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης.

Τη Δευτέρα αναμένεται να συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες -Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία- κατέκτησαν τέσσερα διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα, από το 2006 έως το 2018, πριν η Αργεντινή στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022. Το ποδόσφαιρο παραμένει ένας από τους λίγους τομείς στους οποίους η Ευρώπη εξακολουθεί να υπερέχει έναντι της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας σημειώνει το Politico.

Πηγή: skai.gr

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