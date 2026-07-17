Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρύπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών.

«Θεωρώ υπεύθυνο τον Καναδά, επειδή δεν συντηρεί σωστά τα δάση του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Οτάβα έχει αρνηθεί να προχωρήσει ακόμη και σε βασικές εργασίες διαχείρισης και απομάκρυνσης καύσιμης ύλης.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι θα επικοινωνήσει εντός της ημέρας με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «το κόστος αυτής της ρύπανσης» θα πρέπει να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλλει ήδη ο Καναδάς.

Πηγή: skai.gr

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