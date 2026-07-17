Ιράν: Νέες εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς

Νέες εκρήξεις στην περιοχή του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, αναφέρθηκαν την Παρασκευή το βράδυ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Nour.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις από τις αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζονται για 7η συνεχόμενη νύχτα. Οι Αμερικανοί κτυπούν σε κύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας ιρανικούς στόχους, με στόχο να αποδυναμώσουν τη στρατιωτική ισχύ του Ιράν στον Περσινό Κόπλο, ώστε να ελέγξουν τη ροή των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν ένα πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, το οποίο επιχείρησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ δίχως την άδεια της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

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