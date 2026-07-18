Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το συνολικό ποσό, 130 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου, που εξυπηρετούν καθημερινά 100.000 φοιτητές και προσωπικό.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, χαρακτήρισε τη δωρεά ως τη «μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών» και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της ΕΕΤ και των τραπεζών για αυτή την σημαντική συνεισφορά.

Για τη «μεγαλύτερη δωρεά των τελευταίων δεκαετιών» προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε λόγο ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, μετά την ανακοίνωση δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, από το συνολικό ποσό της δωρεάς, τα 130 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση μελετών και εργασιών, προκειμένου να ανακαινιστούν οι κτιριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από 100.000 φοιτητές, φοιτήτριες και προσωπικό του ΑΕΙ.

Ο κ. Σιάσος στην τοποθέτησή του ευχαρίστησε τους εκπρόσωπους της ΕΕΤ και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών «για τη σπουδαία αυτή δωρεά που θα βελτιώσει καθοριστικά τις υποδομές του πρώτου και μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια ευρώ της δωρεάς θα διατεθεί για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη στο ΕΜΠ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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