Σε μια κίνηση μεγάλης σημασίας προχωράει ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γιος του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, όπως όλα δείχνουν, θα ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, καθώς αναμένεται να ενταχθεί στη Β' ομάδα του Ολυμπιακού.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει πως ο 20χρονος πέρασε σήμερα (17/7) εργομετρικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Β’ ομάδας και απομένει η τυπική ανακοίνωση της συνεργασίας.

Ο Τζουλιάνο είναι γεννημένος στις 28 Ιουνίου 2006, λίγο πριν ο πατέρας του έρθει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Εθνικό Πειραιώς. Ο νεαρός μέσος έχει συμμετοχές με τη βραζιλιάνικη Σάο Μπερνάντο στο πρωτάθλημα Κ17 της Βραζιλίας.

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