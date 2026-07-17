Όταν το βράδυ της Κυριακής στο Νιού Τζέρσεϊ (19/7-22:00) η Ισπανία αναμετρηθεί με την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, θα βρεθούν αντιμέτωποι ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ και ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι.

Ιστορίες ...βγαλμένες από ταινία με κοινό νήμα τη «Λα Μασία»

Ο...βασιλιάς εναντίον του...κληρονόμου. Ούτε ο καλύτερος σεναριογράφος θα μπορούσε να ονειρευτεί ένα τέτοιο έργο για το πρόγραμμα του Μπρόντγουεϊ το καλοκαίρι του 2026.



Δύο ιστορίες...βγαλμένες από ταινία, με κοινό νήμα την περίφημη «Λα Μασία» της Μπαρτσελόνα, θα συναντηθούν για πρώτη και, σίγουρα, μοναδική φορά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν διεξαχθεί ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάλυσή της η ισπανική εφημερίδα «AS».

Αυτή δεν θα είναι μια αντιπαλότητα που θα κρατήσει χρόνια. Ούτε Άλι-Φρέιζερ. Ούτε Μάτζικ-Μπερντ. Ούτε ένας Ναδάλ-Φέντερερ. Στην πραγματικότητα, αυτό θα είναι το καθοριστικό της χαρακτηριστικό.

Ο Λιονέλ Μέσι, 39 ετών, και ο Λαμίν Γιαμάλ, 19 ετών, θα αναμετρηθούν για πρώτη και, ίσως, τελευταία φορά στον τελικό των τελικών στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η φωτογραφία που τους δένει

Ο Αργεντινός που έφτασε στη Βαρκελώνη από το Ροσάριο στα 14 του, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο του δωματίου 546 στο ξενοδοχείο Catalonia Plaza, έχοντας ένα μείγμα νοσταλγίας για την πατρίδα του και ονείρων για το μέλλον που βρισκόταν μπροστά του.



Ο Λαμίν, σφυρηλατημένος μέσα από την τόλμη και την αποφασιστικότητα του πάρκου 08304 της περιοχής Ροκαφόντα.

Και οι δύο, επιπλέον, για πάντα δεμένοι από τη φωτογραφία που συνοδεύει αυτές τις γραμμές, τραβηγμένη το 2007 από τον φωτορεπόρτερ Ζοάν Μονφόρ (AS), για ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Sport σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μπάρτσα και τη UNICEF.

Μία φωτογραφία που φαίνεται να αιχμαλωτίστηκε από τη μοίρα. Η βάπτιση ενός σπουδαίου παίκτη από τον σπουδαιότερο παίκτη όλων των εποχών. Το βράδυ πριν από τη λήψη της φωτογραφίας, ο Μονφόρ, ενώ έκανε μπάνιο την κόρη του Γιάνα, είχε την ιδέα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το άγκιστρο για τη συνέντευξη, οπότε έφερε την μπανιέρα του μωρού, τις πετσέτες και την μικρή κίτρινη πάπια με την οποία έπαιζε η Γιάνα.

Η οικογένεια του Γιαμάλ είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό το 2007 για μια φωτογράφιση με έναν παίκτη της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου». Η φωτογράφιση υποτίθεται ότι θα περιλάμβανε ένα νεογέννητο μωρό, οπότε έφεραν μαζί τους τον πεντάμηνο γιο τους, τον Λαμίν. Τυχαία, ο παίκτης με τον οποίο ήταν ζευγάρι ήταν ο Μέσι. Οι φωτογραφίες περιλάμβαναν τον Μέσι να βοηθά τη μητέρα του Γιαμάλ να τον κάνει μπάνιο.

Είναι ήδη μια ιστορική φωτογραφία.



Επίσης, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Νέα Υόρκη, όπου οι ομάδες ποδοσφαίρου της Αργεντινής και της Ισπανίας θα αγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη δυτική πόλη Γκιάκοβα, ο Αλκέντ Ποζέγκου δημιούργησε ένα μωσαϊκό που απεικονίζει τους δύο επιθετικούς αστέρες Λιονέλ Μέσι και Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Μέσι



Οι ατομικές επιτυχίες του Μέσι, οκτώ βραβεία «χρυσής Μπάλας», ήταν πάντα προσανατολισμένες στο καλό της ομάδας. Με την Μπάρτσα, κέρδισε τέσσερα Champions League, δέκα τίτλους La Liga, επτά Copa del Rey, τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, τρία Σούπερ Καπ UEFA και οκτώ Σούπερ Καπ Ισπανίας. Συνέβαλε με 672 γκολ σε 778 αγώνες.



Μετά από δύσκολα χρόνια με την Αργεντινή, μέχρι του σημείου να ανακοινώσει την αποχώρησή του το 2016, αφού επανειλημμένα απέτυχε σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και Copa América, πέτυχε δόξα στο Κατάρ.



Με την Αλμπισελέστε, έχει 125 γκολ σε 206 αγώνες. Είναι ο πρώτος σκόρερ (21) και ο πρώτος σε ασίστ (12) στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όταν όλοι υπέθεσαν ότι η καριέρα του είχε τελειώσει, σίγουρα ακόμη και αυτός («τελείωσε», είπε στη σύζυγό του Αντονέλα μετά τον τελικό εναντίον της Γαλλίας), επέκτεινε με μαεστρία την καριέρα του στο Μαϊάμι και έπαιξε σε ένα εκπληκτικό, εμπνευσμένο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μέσι τα έχει κάνει όλα, αλλά θέλει το τελευταίο μεγάλο στέμμα της καριέρας του.

Ο Γιαμάλ



Στους τίτλους του Μέσι, ο Λαμίν Γιαμάλ αντιπαραθέτει, προς το παρόν, τρία πρωταθλήματα, δύο ισπανικά Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο με την Μπαρτσελόνα. Με την εθνική ομάδα, έχει ήδη κερδίσει ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στα οκτώ βραβεία «Χρυσής Μπάλας» Μέσι, μπορεί προς το παρόν να προσθέσει μόνο μια δεύτερη θέση στην κατάταξη του France Football και ένα βραβείο Golden Boy.

Είναι σαφές ότι έχει τα πάντα μπροστά του, αλλά είναι ένα παιδί-θαύμα.

Εάν η Ισπανία γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο Λαμίν Γιαμάλ θα είναι ο τέταρτος νεότερος παίκτης που θα κερδίσει Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία. Θα τον ξεπερνάνε μόνο οι Πελέ, Ρονάλντο (ο οποίος δεν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994) και Μπεργκόμι, ο οποίος έπαιξε τρεις αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 στην Ισπανία. Θα είναι επομένως ο πιο επιδραστικός νεαρός παίκτης που θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τον «Βασιλιά», τα βήματα του οποίου φαίνεται να ακολουθεί εδώ στη Νέα Υόρκη, όπου ο Βραζιλιάνος με το νούμερο 10 τρέλανε τους πάντες με την υπογραφή του για την ομάδα Κόσμος.

Οι συμβολισμοί

Μερικά ακόμη αξιοπερίεργα στοιχεία μιλούν από μόνα τους . Όταν ο Μέσι συνέτριψε την εθνική Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κάτω των 20 του 2005, που διεξήχθη στην Ολλανδία, ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν δύο χρόνια μακριά από τη γέννησή του.

Επίσης, την ημέρα που η Αργεντινή έπαιξε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Γαλλίας στο Κατάρ, ο Λαμίν δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τον αγώνα. Έπαιζε με την ομάδα Juvenil A εναντίον του Σαν Φρανσίσκο. Λιγότερο από τέσσερα χρόνια αργότερα, παίζει σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Αυτή η ιστορία συμβολισμών κορυφώνεται με τους αριθμούς της φανέλας. Ο Μέσι έπαιξε 36 αγώνες με τον αριθμό "19" για την Μπάρτσα. Τον φόρεσε επίσης για την Αργεντινή. Μετά το "27", ο Λαμίν Γιαμάλ επέλεξε το "19" για το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι, που συνέπεσε με τα 18α γενέθλιά του και την ανανέωση του συμβολαίου του, η Μπαρτσελόνα του έδωσε τον αριθμό «10», ο οποίος ανήκε στον Μέσι για τόσα χρόνια και ο οποίος τον συνοδεύει επίσης για πάντα στην Αργεντινή. Ο Γιαμάλ ήθελε τον αριθμό "10" για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η εμπειρία του Όλμο επικράτησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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