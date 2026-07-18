Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζιέρο καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και εννέα μήνες φυλάκισης από το Ανώτατο Δικαστήριο για τη δολοφονία δύο εκ των τριών ανδρών που τον είχαν ληστέψει το 2021, με την απόφαση να απορρίπτει την υπεράσπιση περί νόμιμης άμυνας.

Πριν εισέλθει στις φυλακές, ο 72χρονος ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επικαλούμενος προηγούμενες απονoμές χάριτος σε άλλες, αμφιλεγόμενες περιπτώσεις.

Η κεντροδεξιά συμμαχία που συμμετέχει στην κυβέρνηση Μελόνι έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών για την απονομή χάριτος στον Ροτζιέρο, ενώ η σύζυγός του υπέβαλε επίσημη αίτηση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, τόνισε ότι η διαδικασία ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά την ελπίδα του για γρήγορη επιστροφή του Ροτζιέρο στο σπίτι του.

Ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζιέρο, ο οποίος καταδικάσθηκε για τη δολοφονία δύο εκ των τριών ανδρών που τον είχαν ληστέψει τον Απρίλιο του 2021, παρουσιάστηκε απόψε στις φυλακές του Μιλάνου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τον καταδίκασε την Τετάρτη σε 14 χρόνια και εννέα μήνες φυλάκισης.

Η τελεσίδικη απόφαση επιβεβαίωσε, ουσιαστικά, ότι δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε νόμιμη άμυνα, διότι ο Ροτζιέρο πυροβόλησε θανάσιμα τους ληστές, ενώ οι ίδιοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Πριν μπει στην φυλακή, ο 72χρονος ζήτησε και πάλι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα να του απονεμηθεί χάρη. «Ο πρόεδρος απένειμε χάρη σε διακινητή που σκότωσε τριάντα ανθρώπους, όπως και στην Νικόλ Μινέτι (σ.σ. πρόκειται για μια από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης Μπούνγκα Μπούνγκα). Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπακούσει στην συνείδησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κεντροδεξιά συμμαχία, η οποία μετέχει στην κυβέρνηση Μελόνι, έχει αρχίσει να συλλέγει υπογραφές με αίτημα την απονομή χάριτος, ενώ σχετική αίτηση υπέβαλε σήμερα και η σύζυγος του Ροτζιέρο. Μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου του δεν έχουν προχωρήσει ακόμη, στην ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας. Χθες, όμως, ο ίδιος ο Νόρντιο είχε εκφράσει την ελπίδα να μπορέσει ο κοσμηματοπώλης να επιστρέψει σύντομα σπίτι του.

Η υπόθεση μετατρέπεται στην Ιταλία σε κύριο θέμα πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Γνωστοί νομικοί αλλά και μεγάλο μέρος των πολιτών διχάζονται σχετικά με το αν έπειτα από μια πράξη αυτοδικίας, για την οποία εκδόθηκε οριστική απόφαση καταδίκης, μπορεί να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας - μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα- απόφαση για την απονομή χάριτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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