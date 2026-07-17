

Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν από πυρκαγιά την Παρασκευή κοντά στην πόλη Ντράμεν στη νότια Νορβηγία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες εν μέσω ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης.

Norway: A major fire tore through a row of townhouses in Krokstadelva, Drammen, this afternoon, rapidly spreading to multiple homes and nearby woodland.



Firefighters, supported by helicopters and crews from several surrounding municipalities, are battling the blaze, which… pic.twitter.com/TIEO8E39ts July 17, 2026

Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή, που βρίσκεται περίπου 50 χλμ. δυτικά του Όσλο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα ή αγνοούμενοι από τη φωτιά

Τουλάχιστον 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ επιπλέον δυνάμεις έφταναν από γειτονικές περιοχές, και ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για να κατασβέσουν τις φλόγες με νερό.

DEVELOPING: A large wildfire is tearing through the Krokstadelva area near Drammen, Norway, destroying multiple homes and surrounding terrain. Residents report hearing explosions as firefighters battle the fast-moving blaze. pic.twitter.com/vRkkJL4giU — Breaking911 (@Breaking911) July 17, 2026

Η αστυνομία εκκένωσε εκατοντάδες κτίρια, καθώς η πυρκαγιά συνέχιζε να μαίνεται και επεκτάθηκε επίσης στο γύρω δάσος.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό πού ή πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.





Πηγή: skai.gr

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