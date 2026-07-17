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Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν από πυρκαγιά στη Νορβηγία - Δείτε βίντεο

Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή, που βρίσκεται περίπου 50 χλμ. δυτικά του Όσλο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα ή αγνοούμενοι από τη φωτιά

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Νορβηγία


Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν από πυρκαγιά την Παρασκευή κοντά στην πόλη Ντράμεν στη νότια Νορβηγία, με τους  πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες εν μέσω ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης.

Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή, που βρίσκεται περίπου 50 χλμ. δυτικά του Όσλο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα ή αγνοούμενοι από τη φωτιά

Τουλάχιστον 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ επιπλέον δυνάμεις έφταναν από γειτονικές περιοχές, και ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για να κατασβέσουν τις φλόγες με νερό.

Η αστυνομία εκκένωσε εκατοντάδες κτίρια, καθώς η πυρκαγιά συνέχιζε να μαίνεται και επεκτάθηκε επίσης στο γύρω δάσος.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό πού ή πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.


 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νορβηγία Φωτιά Πυρκαγιά
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