Το ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg που σερβίρεται σε εστιατόρια της αλυσίδας Taco Bell στις ΗΠΑ «δείχνουν» οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές, ως υπαίτιο για το ξέσπασμα της επιδημίας κυκλοσπορίασης που έχει προκαλέσει χιλιάδες κρούσματα σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η έρευνα εντόπισε έναν κοινό προμηθευτή μαρουλιού από το Μεξικό, ο οποίος προμήθευε καταστήματα της Taco Bell στην Ιντιάνα, το Κεντάκι, το Μίσιγκαν, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Σε ενημερώσεις που αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των δύο υπηρεσιών, οι αρχές κάλεσαν τους καταναλωτές να μην καταναλώνουν ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg από καταστήματα της Taco Bell στις συγκεκριμένες πολιτείες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα του προμηθευτή. Ωστόσο, δύο άτομα με γνώση της έρευνας ανέφεραν ότι πρόκειται για την εταιρεία Taylor Farms, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φρέσκων σαλατών παγκοσμίως. Οι ίδιες πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο FDA συνεργάζεται ήδη με τον προμηθευτή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πιθανώς μολυσμένο μαρούλι διατέθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης ή λιανικής. Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 1.644 ασθενείς που συνδέονται με την επιδημία δήλωσαν ότι είχαν καταναλώσει γεύμα σε καταστήματα Taco Bell στις πέντε πολιτείες.

«Η έρευνα παραμένει ενεργή και ενδέχεται να εντοπιστούν επιπλέον πολιτείες, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής ή προϊόντα, καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία», δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Έμιλι Χίλιαρντ.

Περισσότεροι από 1.600 ασθενείς που νόσησαν δήλωσαν ότι είχαν φάει σε καταστήματα Taco Bell στις πέντε πολιτείες, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να εντοπιστούν επιπλέον πολιτείες, προϊόντα ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με την επιδημία.

Το μεγαλύτερο βάρος της έξαρσης καταγράφεται στο νοτιοανατολικό Μίσιγκαν, όπου έχουν αναφερθεί περισσότερα από 4.300 κρούσματα και τουλάχιστον 100 νοσηλείες. Οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας εκτιμούν ότι το φυλλώδες μαρούλι αποτελεί την πιθανότερη πηγή της μόλυνσης, βάσει συνεντεύξεων με περισσότερους από 1.000 ασθενείς.

Απέσυρε το μαρούλι η Taco Bell

Σε ανακοίνωσή της, η Taco Bell ανέφερε ότι, έπειτα από συνεχείς επαφές με τις υγειονομικές αρχές και «από υπερβολική προληπτική διάθεση», προχώρησε άμεσα στην εθελοντική απόσυρση του μαρουλιού που ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από τον συγκεκριμένο προμηθευτή σε επιλεγμένες πολιτείες.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο προϊόν απομακρύνεται επ' αόριστον από την εφοδιαστική της αλυσίδα σε ολόκληρη τη χώρα και θα αντικατασταθεί εντός 24 ωρών στις πολιτείες που επηρεάζονται περισσότερο.

Η Taco Bell υπογράμμισε ακόμη ότι, παρότι δεν έχει εκδοθεί επίσημη οδηγία ανάκλησης, θεωρεί πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί κοινή ευθύνη των εστιατορίων, των προμηθευτών και των αρμόδιων αρχών.

«Ενεργήσαμε άμεσα και προληπτικά για την προστασία των πελατών μας και καλούμε όλα τα εστιατόρια, τους λιανοπωλητές και τις επιχειρήσεις εστίασης να πράξουν το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζεται η έρευνα

Οι αρχές του Μίσιγκαν, της πολιτείας που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία με εκατοντάδες νέα κρούσματα καθημερινά, εκτιμούν ότι το φυλλώδες μαρούλι αποτελεί την πιθανότερη πηγή της μόλυνσης, βάσει συνεντεύξεων με περισσότερους από 1.000 ασθενείς.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σε ορισμένα καταστήματα Taco Bell στην περιοχή του Ντιτρόιτ είχαν αναρτηθεί ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες η αλυσίδα δεν μπορούσε προσωρινά να διαθέσει μαρούλι, μείγμα κόλιανδρου και κρεμμυδιού, pico de gallo και γουακαμόλε, λόγω πανεθνικής ανάκλησης προϊόντων.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε τουλάχιστον 34 πολιτείες, ενώ οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών ενδέχεται να συνεχίσει να αυξάνεται έως και τα τέλη Αυγούστου.

Επιφυλάξεις από τον κλάδο των φρέσκων προϊόντων

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά την προειδοποίηση των αρχών του Μίσιγκαν ότι το μαρούλι ενδέχεται να αποτελεί την πηγή της επιδημίας, η Διεθνής Ένωση Φρέσκων Προϊόντων άσκησε κριτική στον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της ένωσης, Μαξ Τεπλίτσκι, δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία που συνδέουν την επιδημία με τα νωπά προϊόντα βασίζονται στις αναμνήσεις των ασθενών και ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η ένωση, οι μαρτυρίες αυτές εξηγούν μόλις το ήμισυ των μέχρι σήμερα καταγεγραμμένων περιστατικών.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σχετικά με τους περιορισμούς των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Το παράσιτο Cyclospora διαθέτει έναν ιδιαίτερα σύνθετο βιολογικό κύκλο, είναι δύσκολο να εντοπιστεί στο περιβάλλον και οι διαθέσιμες μέθοδοι ανίχνευσής του δεν παρουσιάζουν πάντα σταθερή αποτελεσματικότητα», τόνισε.

Πηγή: The Washington Post

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