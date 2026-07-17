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Απάντηση Ιράν στις επιθέσεις: Στόχευσαν αποθήκη των ΗΠΑ με drones και το κτίριο πληροφοριών στο Μπαχρέιν

Όπως υποστηρίζουν οι Ιρανοί, το κέντρο πληροφοριών κτυπήθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους και drones

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Μπαχρέιν

Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν εξαπέλυσε το Ιράν, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις για 7η νύχτα στη σειρά.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ με drones και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν.

Όπως υποστηρίζουν οι Ιρανοί, το κέντρο πληροφοριών κτυπήθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ακολουθεί βίντεο που «ανέβηκε» στα social media: 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν μπαχρέιν ΗΠΑ
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