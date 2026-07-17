Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν εξαπέλυσε το Ιράν, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις για 7η νύχτα στη σειρά.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ με drones και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν.

Όπως υποστηρίζουν οι Ιρανοί, το κέντρο πληροφοριών κτυπήθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ακολουθεί βίντεο που «ανέβηκε» στα social media:

🚀🔥Les missiles à sous-munitions iraniens ont ciblé les bases militaires américaines au Bahreïn et en Jordanie. Lors de l'une des attaques les plus violentes contre le club ...

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hGVV80MA6Q — IRAN AFRICA (@IranAfrique2026) July 17, 2026

Πηγή: skai.gr

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