Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5.069 οι νεκροί από τον σεισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ξεπέρασε τους 5.000, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.069, ενώ υπάρχουν 16.740 τραυματίες και 17.907 άστεγοι.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 4.930 νεκρούς.

Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 5.069 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 4.930 νεκρούς.

Οι αρχές αποφεύγουν να αναφέρουν αριθμό αγνοουμένων. Τα πρώτα 24ωρα μετά τους φονικούς σεισμούς, ο ΟΗΕ εκτιμούσε πως οι αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 50.000.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της, καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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