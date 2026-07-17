Λιονέλ Μέσι: Από τα δάκρυα και το «αντίο», στην απόλυτη δικαίωση… δέκα χρόνια δρόμος

Ήταν 26 Ιουνίου του 2016, όταν στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ η Αργεντινή έχανε με 4-2 στα πέναλτι από την Χιλή, στον τελικό του Κόπα Αμέρικα.

Μετά τον δεύτερο σερί χαμένο τελικό στη διοργάνωση από την Χιλή (2015), αλλά και έχοντας χάσει στον τελικό του Μουντιάλ από τη Γερμανία (2014), ο απογοητευμένος, τότε, Λιονέλ Μέσι ανακοίνωνε την απόφασή του να αποσυρθεί από την «αλμπισελέστε».

Σε μια από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που άφησε τα συναισθήματά του να εκφραστούν, είχε ξεσπάσει σε κλάματα.

«Για μένα, η εθνική ομάδα τελείωσε. Έκανα ό,τι μπορούσα. Με πονάει να μην είμαι πρωταθλητής. Έπαιξα σε τέσσερις τελικούς (σ.σ. είχε χάσει και αυτόν του Κόπα Αμέρικα από την Βραζιλία το 2007), προσπάθησα. Ήταν αυτό που ήθελα περισσότερο, αλλά δεν μπορούσα να το αποκτήσω, οπότε νομίζω ότι τελείωσε», είχε δηλώσει ο 29χρονος τότε «Λέο», που μετρούσε ήδη 113 συμμετοχές και 55 γκολ με την Αργεντινή, αλλά δεν είχε κατακτήσει τίποτε άλλο πέρα από το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Πρώτα απ' όλα για μένα, μετά για όλους τους άλλους. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το θέλουν αυτό, οι οποίοι προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι, όπως δεν είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς που φτάσαμε σε έναν τελικό και δεν τον κερδίσαμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί. Τώρα πια δεν θα προσπαθήσω άλλο και δεν θα υπάρχει επιστροφή», ήταν τα λόγια του.

Ευτυχώς, για όλους μας, δεν κράτησε τον λόγο του. Μόλις λίγους μήνες μετά και κατόπιν πολλών πιέσεων που δέχτηκε από συμπαίκτες και μεγάλες προσωπικότητες της χώρας, αποφάσισε να ξαναφορέσει με το εθνόσημο στο στήθος. Μπορεί το Μουντιάλ του 2018 (με τον αποκλεισμό από την Γαλλία στους «16» με 4-3) και το Κόπα Αμέρικα του 2019 (με την ήττα με 2-0 από την Βραζιλία στον ημιτελικό) να έδωσαν συνέχεια στον κύκλο των χαμένων ευκαιριών με την «αλμπισελέστε», αλλά η δικαίωση ήρθε, έστω και αργά.

Το 2021 οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα μέσα στο «Μαρακανά» με 1-0 επί της Βραζιλίας έχοντας σκοράρει ή δημιουργήσει τα 9 από τα 12 γκολ της ομάδας του στη διοργάνωση.

Το 2022 είχε δύο ασίστ στο 3-0 επί της Ιταλίας στο Finalissima, ενώ στα τέλη του έτους με επτά γκολ και τρεις ασίστ πήρε από το χέρι την Αργεντινή οδηγώντας της στο πρώτο της Μουντιάλμετά από 36 χρόνια, στα γήπεδα του Κατάρ.

Το 2024 είχε ένα γκολ και ήταν μέλος της καλύτερης ενδεκάδας όταν η Αργεντινή σήκωσε το Κόπα Αμέρικα για δεύτερη σερί διοργάνωση με 1-0 στο Μαϊάμι απέναντι στην Κολομβία.

Και τώρα, το 2026, επιστρέφει στο γήπεδο όπου δέκα χρόνια πριν ανακοίνωνε πως αποσύρεται από την εθνική ομάδα, για να διεκδικήσει, απέναντι στη χώρα που «ανατράφηκε» ποδοσφαιρικά, την Ισπανία, το δεύτερο Μουντιάλ της καριέρας του και τον πέμπτο σερί τίτλο του με την «αλμπισελέστε».

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