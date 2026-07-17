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Συνεχίζουν το σφυροκόπημα του Ιράν οι ΗΠΑ για έβδομη διαδοχική νύχτα

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι  οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν στις 22:00 ώρα Ελλάδας

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CENTCOM

Για έβδομη συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, με τη CENTCOM να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 22:00 ώρα Ελλάδας και πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς συνεχίζεται η αυστηρή εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τις τρεις πρώτες ημέρες από την επανέναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις ανάγκασαν τέσσερα εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία, ακινητοποίησαν ένα και πραγματοποίησαν νηοψία σε ακόμη ένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τα μέτρα.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν CENTCOM
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