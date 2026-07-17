Συνεχίζουν το σφυροκόπημα του Ιράν οι ΗΠΑ για έβδομη διαδοχική νύχτα

Για έβδομη συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, με τη CENTCOM να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 22:00 ώρα Ελλάδας και πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς συνεχίζεται η αυστηρή εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τις τρεις πρώτες ημέρες από την επανέναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις ανάγκασαν τέσσερα εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία, ακινητοποίησαν ένα και πραγματοποίησαν νηοψία σε ακόμη ένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τα μέτρα.



American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Πηγή: skai.gr

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