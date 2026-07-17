ABC και NBC «κόβουν» την ομιλία Τραμπ από τα βασικά τους δίκτυα – Φόβοι για νέους ψευδείς ισχυρισμούς για τις εκλογές

Δύο από τα τρία μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αποφάσισαν να μη μεταδώσουν από τις κύριες πλατφόρμες τους την προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης την Πέμπτη, διακινδυνεύοντας την οργισμένη αντίδραση μιας κυβέρνησης που έχει ασκήσει πρωτοφανή πίεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η ομιλία αναμένεται να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των εκλογών, τέσσερις μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Σημειώνεται ότι η ομιλία είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, ευρεία δικαιώματα που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος να αποφασίζουν τι επιλέγουν να μεταδώσουν. Ωστόσο, ιστορικά, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν μεταδώσει τις περισσότερες αντίστοιχες ομιλίες, με το σκεπτικό ότι παρέχουν πληροφορίες σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος.

Εκπρόσωπος του ABC News ανακοίνωσε ότι το δίκτυο θα μεταδώσει την ομιλία του Τραμπ μέσω της πλατφόρμας streaming ABC News Live και του ABC News Radio, αλλά όχι από το τηλεοπτικό του δίκτυο.

Το NBC News σχεδιάζει να μεταδώσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μέσω της δωρεάν υπηρεσίας streaming NBC News NOW, αλλά δεν θα προβάλει την ομιλία από το βασικό τηλεοπτικό του δίκτυο, σύμφωνα με πηγή του Reuters που έχει γνώση του θέματος.

Οι πλατφόρμες streaming του ABC και του NBC έχουν κατά κανόνα πολύ μικρότερη απήχηση σε σχέση με τα παραδοσιακά τηλεοπτικά τους κανάλια, τα οποία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του κοινού.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την ομιλία για να δημοσιοποιήσει ευαίσθητες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας σχετικά με το αν η Κίνα είχε την πρόθεση ή τη δυνατότητα να παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές του 2020, τις οποίες ο Τραμπ υποστηρίζει ότι του έκλεψαν, μετέδωσε την Τετάρτη το Reuters. Ορισμένοι αξιωματούχοι του Τραμπ ανησυχούν ότι οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν κατά την πρώτη του θητεία, ενδέχεται να είναι παραπλανητικές.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων την Πέμπτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι «είναι επίσης πολύ πιθανό» ο Τραμπ να αναφερθεί στην αρχή της ομιλίας του στην τρέχουσα κατάσταση με το Ιράν και την οικονομία, ενώ ενδέχεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η ίδια δήλωσε ότι αυτό αποτελεί «ακόμη μεγαλύτερο λόγο» για τα τηλεοπτικά δίκτυα να μεταδώσουν την ομιλία ζωντανά και για τους Αμερικανούς να την παρακολουθήσουν.

Ο Τραμπ έχει περάσει χρόνια αμφισβητώντας τα εκλογικά αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η ήττα του το 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν ήταν αποτέλεσμα νοθείας. Έχει επίσης ισχυριστεί, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία, ότι η επιστολική ψήφος είναι εκτεταμένα ευάλωτη σε απάτη, ότι οι εκλογικές μηχανές μπορούν να χειραγωγηθούν και ότι η συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών στις εκλογές είναι ευρέως διαδεδομένη.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής των ΗΠΑ Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, έχουν καλέσει τα τηλεοπτικά δίκτυα να μη μεταδώσουν την ομιλία, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να επαναλάβει καταρριφθέντες ισχυρισμούς.

Εκπρόσωπος του τρίτου μεγάλου αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, του CBS, δεν απάντησε σε ερώτηση του Reuters σχετικά με το αν το δίκτυο σχεδιάζει να μεταδώσει ζωντανά την ομιλία. Το CNN και το Fox News επίσης δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο CBS, η εξαγορά της Paramount από τον Ντέιβιντ Έλισον, του οποίου ο δισεκατομμυριούχος πατέρας Λάρι είναι σύμμαχος του Τραμπ, έχει προκαλέσει αναταράξεις στο δημοσιογραφικό τμήμα του δικτύου και οδήγησε στην αποχώρηση ανώτερων στελεχών του ειδησεογραφικού περιοδικού “60 Minutes”. Ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει πολιτικές παρεμβάσεις στις συντακτικές αποφάσεις, κάτι που το δίκτυο έχει αρνηθεί.

Ο Έλισον αναμένει πλέον την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount, μια συμφωνία που θα μπορούσε να του δώσει τον έλεγχο του CNN, ενός δικτύου που ο Τραμπ έχει επί χρόνια επικρίνει για, όπως υποστηρίζει, άδικη κάλυψη των γεγονότων. Η Διεύθυνση Αντιμονοπωλιακής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε την έγκρισή της στη συμφωνία τον περασμένο μήνα.

Η ομιλία Τραμπ λαμβάνει χώρα σε μια ευαίσθητη συγκυρία για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ABC, που ανήκει στη Walt Disney, βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο εκκρεμείς έρευνες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), μεταξύ των οποίων μία που εξετάζει αν η ημερήσια εκπομπή του “The View” παραβίασε τους κανόνες περί ίσης μεταχείρισης, φιλοξενώντας υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Τέξας.

Η FCC θα μπορούσε ακόμη και τον επόμενο μήνα να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των οκτώ τηλεοπτικών σταθμών του ABC που ανήκουν στην Disney.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο NBC και τη μητρική του εταιρεία, την Comcast. Τον περασμένο μήνα αποχώρησε οργισμένος από συνέντευξη με την πολιτική ανταποκρίτρια του NBC Κρίστεν Γουέλκερ, χαρακτηρίζοντας το δίκτυο «μονομερώς μεροληπτικό και διεφθαρμένο».

Τον περασμένο μήνα η Comcast ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διασπαστεί σε δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες, αποσχίζοντας τις δραστηριότητες των NBCUniversal και Sky. Σύμφωνα με αναλυτές, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να καταστήσει τη NBCUniversal πιθανό στόχο για εξαγορά από άλλον όμιλο.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, διεξάγει επίσης έρευνα για την Comcast και τη μονάδα NBC σχετικά με τις πρακτικές τους στον τομέα της διαφορετικότητας, τις οποίες ο ίδιος επικαλέστηκε ως λόγο για την απόφαση να επιταχυνθούν οι έλεγχοι των σταθμών του ABC που ανήκουν στην Disney.

Το συντηρητικά προσανατολισμένο τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων Fox News, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, μεταδίδει συνήθως όλες τις ομιλίες του Τραμπ, αλλά ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τη συγκεκριμένη.

Το 2023, το δίκτυο υποχρεώθηκε να καταβάλει 787 εκατ. δολάρια για τον διακανονισμό αγωγής για δυσφήμιση, η οποία αφορούσε τη μετάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις εκλογές του 2020.

Την Τετάρτη, ο Καρ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι θεωρεί πως τα τηλεοπτικά δίκτυα θα πρέπει να μεταδώσουν τις δηλώσεις του Τραμπ. «Αυτό είναι κάτι που ο αμερικανικός λαός έχει κάθε δικαίωμα να μπορεί να παρακολουθήσει μέσω των τηλεοπτικών συχνοτήτων», δήλωσε ο Καρ.

Πηγή: skai.gr

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