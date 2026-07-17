Η Μπεσίκτας βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι πληροφορίες από την Τουρκία και το εξωτερικό συγκλίνουν στο ότι έχει έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, ο τουρκικός σύλλογος κατέθεσε εξαιρετικά υψηλή οικονομική πρόταση στον Αιγύπτιο επιθετικό, προσφέροντάς του ετήσιες απολαβές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το πακέτο προβλέπει επιπλέον μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία αφορά συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά δώσει τα χέρια και απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ο Σαλάχ αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στην επόμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Στα 34 του χρόνια, ο Αιγύπτιος επιθετικός εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πορεία του στη Λίβερπουλ ήταν εντυπωσιακή, καθώς σε 442 επίσημες εμφανίσεις σημείωσε 257 γκολ και μοίρασε 123 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Αγγλίας, ενός Champions League, ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ενός UEFA Super Cup, δύο League Cup (Carabao Cup) και ενός Community Shield.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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