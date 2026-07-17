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Σύμβουλος του Χαμενεΐ προειδοποιεί για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν συνεχιστούν τα πλήγματα των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δυο-τρεις ημέρες» ακόμη

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Σύμβουλος Χαμενεΐ: Eπιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν συνεχιστούν τα πλήγματα ΗΠΑ
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Η Τεχεράνη προειδοποιεί για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δυο-τρεις ημέρες» ακόμη, όπως δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
  • Ο Ρεζαΐ επισήμανε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και προειδοποίησε ότι «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δυο-τρεις ημέρες» ακόμη, προειδοποίησε σήμερα ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιράν ΗΠΑ Μεσανατολικό
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