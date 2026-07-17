Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας πολίτης σκοτώθηκε και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι στη βόρεια Δανία.

Ο ένοπλος δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στη βιομηχανική ζώνη λόγω αναφοράς για πυρκαγιά και δέχτηκαν πυρά κατά την άφιξή τους.

Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία. Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί μετέβησαν σήμερα σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο. Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν πυρά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ένοπλο. «Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο κι είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.

«Ένας πολίτης κι ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία.

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.