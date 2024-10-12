Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε επιθέσεις του αντίπαλου στρατοπέδου με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που είχαν στόχο τα εδάφη τους, με το Κίεβο να δηλώνει ότι κατέρριψε 24 ρωσικά drones και τη Μόσχα να δηλώνει ότι κατέστρεψε 47 ουκρανικά.

Σε ανακοίνωσή της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία αναφέρει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ, χωρίς να διευκρινίσει το είδος ή τον αριθμό των πυραύλων που ρίφθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα εξαπέλυσε επίσης 28 drones εναντίον της Ουκρανίας, τα 24 από τα οποία καταρρίφθηκαν από τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από τις περιφέρειες Σούμι, Πολτάβα, Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιφ και Χερσώνα.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε εξάλλου ότι προέβη σε πλήγμα τη νύχτα, χωρίς να διευκρινίσει το είδος όπλου που χρησιμοποίησε, κατά αποθήκης καυσίμων κοντά στην περιοχή Ροβένκι, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιφέρεια Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες, σύμφωνα πάντα με την ίδια, εφοδιάζουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και είχαν ήδη πληγεί "παλαιότερα" από "ουκρανικά όπλα".

Η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για την επίθεση αυτή. Το Κίεβο στοχοθετεί συχνά ρωσικές βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε απάντηση στους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά την εισβολή τους στη χώρα αυτή τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 47 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, κυρίως 17 πάνω από την περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, 16 πάνω από τη Θάλασσα του Αζόφ, 12 πάνω από την περιφέρεια Κουρσκ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές και αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε επιθέσεις ουκρανικών drones, από τις οποίες δεν προκλήθηκαν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

