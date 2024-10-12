Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα, Σάββατο τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου «να μην επιστρέψουν» στα σπίτια τους, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τους μαχητές του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στην περιοχή αυτή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να «στοχοθετούν τις θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα ή κοντά στα χωριά σας», αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράι.

«Για τη δική σας προστασία, μην επιστρέψετε στα σπίτια σας μέχρι νεωτέρας. Μην κατευθυνθείτε προς τα νότια, οποιοσδήποτε κατευθύνεται προς τα νότια διακινδυνεύει τη ζωή του», προστίθεται στο μήνυμα του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: skai.gr

