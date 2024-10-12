Το Ισραήλ πραγματοποιεί χερσαία εισβολή στον Λίβανο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός έχουν αυξηθεί μετά την αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό το βράδυ της Πέμπτης και τον τραυματισμό ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο από ισραηλινά στρατιωτικά πυρά.

Μια νέα επίθεση λαμβάνει χώρα στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, παρά τις επίμονες εκκλήσεις για τερματισμό της σύγκρουσης εκεί. Οι σύμμαχοι του Ισραήλ ζητούν αυτοσυγκράτηση καθώς η χώρα προετοιμάζεται για αντίποινα κατά του Ιράν. Ωστόσο, το Ισραήλ όπως φαίνεται θα συνεχίσει να ακολουθεί τον δικό του δρόμο και θα αντισταθεί στην πίεση που του ασκείται για τρεις λόγους, σύμφωνα με το BBC, της 7ης Οκτωβρίου, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ήταν τον Ιανουάριο του 2020 όταν ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης πραγματοποιώντας νυχτερινή πτήση από τη Δαμασκό. Ο Σουλεϊμανί ήταν επικεφαλής της περιβόητης Δύναμης Κουντς του Ιράν, μιας ελίτ, μυστικής μονάδας του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ειδικευμένη σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η ομάδα ήταν υπεύθυνη για τον οπλισμό, την εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση και τη διεύθυνση δυνάμεων πληρεξουσίων στο εξωτερικό στο Ιράκ, τον Λίβανο, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και όχι μόνο. Εκείνη την εποχή, ο Σουλεϊμανί ήταν ίσως ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας στο Ιράν, μετά τον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Καθώς η συνοδεία του Σουλεϊμανί έφευγε από το αεροδρόμιο, χτυπήθηκε από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από drone που τον σκότωσαν ακαριαία.

Αν και το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες για να βοηθήσει στον εντοπισμό του αρχέγονου αντιπάλου του, το drone ανήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εντολή δολοφονίας είχε δοθεί από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και όχι από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Ποτέ δεν ξεχνάω ότι ο Μπίμπι Νετανιάχου μας απογοήτευσε», είπε αργότερα ο πρώην πρόεδρος Τραμπ. Σε ξεχωριστή του συνέντευξη, πρότεινε επίσης ότι περίμενε το Ισραήλ να παίξει πιο ενεργό ρόλο στην επίθεση και παραπονέθηκε ότι ο Νετανιάχου ήταν «πρόθυμος να πολεμήσει το Ιράν μέχρι τον τελευταίο Αμερικανό στρατιώτη».

Ενώ η αφήγηση των γεγονότων του Τραμπ αμφισβητείται, εκείνη την εποχή θεωρούσαν ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος επαίνεσε τη δολοφονία, ανησυχούσε ότι η άμεση ισραηλινή ανάμειξη θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, είτε απευθείας από το Ιράν είτε από τους πληρεξούσιούς του στον Λίβανο και στα Παλαιστινιακά Εδάφη. Το Ισραήλ διεξήγαγε έναν σκιώδη πόλεμο με το Ιράν, αλλά κάθε πλευρά πρόσεχε να κρατήσει τις μάχες εντός συγκεκριμένων ορίων, από φόβο μήπως προκαλέσει μια σύγκρουση μεγαλύτερης κλίμακας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τα ισραηλινά αεροσκάφη να βομβαρδίσουν ένα κτίριο στο ιρανικό διπλωματικό συγκρότημα στη Δαμασκό, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων δύο Ιρανούς στρατηγούς.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενέκρινε τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ, ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό. Η πράξη αυτή εξόργισε τον Τζο Μπαίντεν ο οποίος άρχισε να μιλά έντονα στον Νετανιάχου, σύμφωνα το νέο βιβλίο του Μπομπ Γούντγουορντ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έμεινε άναυδος που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ήταν έτοιμος να κλιμακώσει μια σύγκρουση που προσπαθούσε να φέρει ο Λευκός Οίκος.

«Ξέρετε, η αντίληψη για το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο είναι όλο και περισσότερο ότι είστε ένα κράτος αδίστακτο, ένας απατεώνας, ένας ηθοποιός», φέρεται να είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Ο ίδιος πρωθυπουργός, που χαρακτηρίστηκε πολύ προσεκτικός από έναν πρόεδρο των ΗΠΑ, στη συνέχεια επικρίθηκε ως υπερβολικά επιθετικός από τον διάδοχό του.

Αυτό που χωρίζει τα δύο επεισόδια είναι φυσικά η 7η Οκτωβρίου 2023 - η πιο αιματηρή μέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Αυτό που ενώνει τις δύο στιγμές, ωστόσο, είναι ότι ο Νετανιάχου αψηφά τη βούληση του αμερικανού προέδρου.

Οι πιο πρόσφατοι πόλεμοι του Ισραήλ ολοκληρώθηκαν μετά από μερικές εβδομάδες, όταν οι διεθνείς πιέσεις αυξήθηκαν τόσο πολύ που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέμειναν στην κατάπαυση του πυρός.

Η αγριότητα και το μέγεθος της επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ο αντίκτυπος στην ισραηλινή κοινωνία και το αίσθημα ασφάλειας, σημαίνουν ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι πάντα διαφορετικός από οποιαδήποτε πρόσφατη σύγκρουση.

Για την αμερικανική κυβέρνηση που ρίχνει όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, οι θάνατοι και τα δεινά Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα είναι πολιτικά επιζήμια για την κυβέρνηση. Για τους επικριτές της Αμερικής στην περιοχή, η φαινομενική ανικανότητα της υπερδύναμης όταν πρόκειται να επηρεάσει τον μεγαλύτερο αποδέκτη της αμερικανικής βοήθειας προκαλεί σύγχυση. Ακόμη και όταν τα αμερικανικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην απόκρουση των ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ τον Απρίλιο - ένα σαφές σημάδι του πώς η ασφάλεια του Ισραήλ καλύπτεται από τον μεγαλύτερο σύμμαχό του - το Ισραήλ συνέχισε να καταπολεμά τις προσπάθειες να αλλάξει την πορεία του πολέμου του.

Αυτό το καλοκαίρι, το Ισραήλ επέλεξε να κλιμακώσει τη σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ, χωρίς να ζητήσει προηγούμενη έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ως ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου έχει μάθει από περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας ότι η πίεση των ΗΠΑ είναι κάτι που μπορεί να αντέξει, αν όχι να αγνοήσει. Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι οι ΗΠΑ, ιδιαίτερα ενόψει εκλογών γνωρίζει ότι δε θα ληφθούν μέτρα που θα τον αναγκάσουν να απομακρυνθεί από την επιλεγμένη πορεία του.

Διαφορετικός υπολογισμός

Ειδικά όσον αφορά την τελευταία κλιμάκωση, θα ήταν λάθος να υποθέσει κάποιος ότι ο Νετανιάχου λειτουργεί εκτός του ισραηλινού πολιτικού ρεύματος. Αν μη τι άλλο, η πίεση που του ασκείται είναι να είναι πιο σκληρός για να χτυπήσει σκληρότερα κατά της Χεζμπολάχ, αλλά και το Ιράν. Όταν τον περασμένο μήνα τέθηκε υπό συζήτηση ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, η κριτική για την προτεινόμενη εκεχειρία των 21 ημερών προήλθε από την αντιπολίτευση και την κύρια αριστερή ομάδα στο Ισραήλ, καθώς και από τα δεξιά κόμματα.

Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τους πολέμους του τώρα, όχι μόνο επειδή πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει τη διεθνή πίεση, αλλά και επειδή η ανοχή του Ισραήλ στις απειλές που αντιμετωπίζει έχει μετατοπιστεί μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει εδώ και χρόνια τον στόχο της να εισβάλει στη Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα που το ισραηλινό κοινό γνώρισε την πραγματικότητα των ενόπλων που διείσδυσαν στα σπίτια, αυτή η απειλή δεν μπορεί να περιοριστεί, πρέπει να εξαλειφθεί.

Η αντίληψη του Ισραήλ για τον κίνδυνο έχει επίσης αλλάξει. Οι μακροχρόνιες αντιλήψεις περί στρατιωτικών κόκκινων γραμμών στην περιοχή έχουν εξατμιστεί. Διάφορες πράξεις έχουν διαπραχθεί τον περασμένο χρόνο που θα μπορούσαν, μέχρι πρόσφατα, να έχουν οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση, να ρίξουν βόμβες και πυραύλους στην Τεχεράνη, τη Βηρυτό, το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ δολοφόνησε τον επικεφαλής της Χαμάς ενώ ήταν φιλοξενούμενος των Ιρανών στην Τεχεράνη. Έχει επίσης σκοτώσει ολόκληρη την ηγεσία της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου του Χασάν Νασράλα. Έχει δολοφονήσει ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους μέσα σε διπλωματικά κτίρια στη Συρία.

Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 9.000 πυραύλους, ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ισραηλινών πόλεων, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων στο Τελ Αβίβ. Οι Χούθι στην Υεμένη έχουν επίσης εκτοξεύσει μεγάλους πυραύλους στις πόλεις του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή άμυνα καθώς εισήλθαν ξανά στην ατμόσφαιρα της γης πάνω από το κεντρικό Ισραήλ. Το Ιράν έχει εξαπολύσει όχι μία, αλλά δύο επιθέσεις κατά του Ισραήλ τους τελευταίους έξι μήνες, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 500 drones και πύραυλοι. Το Ισραήλ έχει εισβάλει στον Λίβανο.

Οποιοδήποτε από αυτά μπορεί, στο παρελθόν, να έχει επισπεύσει έναν περιφερειακό πόλεμο. Το γεγονός ότι δεν το έχουν κάνει θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει για την επόμενη κίνησή του ένας κανονικά επιφυλακτικός, απεχθής Ισραηλινός πρωθυπουργός, καταλήγει το δημοσίευμα.

