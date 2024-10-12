Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για μία δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο έχει ένα προβάδισμα έναντι της προεδρικής υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, αναφορικά με το ποιος από τους δύο υποηφίους θα μπορούσε να καθοδηγήσει καλύτερα τις ΗΠΑ στη διαχείριση των πολέμων της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τα αποτέλεσματα μιας δημοσκόπησης που διεξήγαγε η Wall Street Journal σε επτά κρίσιμες πολιτείες.

Για τη συνολική υποστήριξη που λαμβάνουν η δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες, έδειξε ότι η Χάρις κι ο Τραμπ έχουν μικρή διαφορά στις επτά κρίσιμες αμερικανικές πολιτείες, οι οποίες, είναι πιθανό να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Η ίδια δημοκόπηση έδειξε ότι η Χάρις έχει οριακό προβάδισμα δύο μονάδων στην Αριζόνα, στη Τζόρτζια και στο Μίσιγκαν. Ο Τραμπ προηγείται με 6 μονάδες στη Νεβάδα και με μία μονάδα στην Πενσιλβάνια, ενώ τα ποσοστά των δύο υποψηφίων βρίσκονται πολύ κοντά στη Βόρεια Καρολίνα και στο Ουισκόνσιν. Η δημοσκόπηση με τη συμμετοχή 600 εγεγραμμένων ψηφοφόρων σε κάθε πολιτεία πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 28ης Σεπτεμβρίου και της 8 Οκτωβρίου, ενώ έχει περιθώριο στατιστικού λάθους τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε κάθε πολιτεία.

Τα αποτελέσματα που δείχνουν διαφορά αναπνοής μεταξύ των δύο προεδρικών υποψηφίων αντανακλούν έναν προεκλογικό αγώνα που γίνεται με μικρή ποσοστιαία διαφορά μεταξύ τους, πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, καθώς το εκλογικό σώμα ανησυχεί για τις εξελίξεις στην οικονομία, στη μετανάστευση, στα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και τις δημοκρατικές αξίες των ΗΠΑ, καλούμενο να επιλέξει μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Η Χάρις είναι ενδεχόμενο να κερδίσει μία μικρή πλειοψηφία στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων αν επικρατήσει στις πολιτείες που έχει προβάδισμα στη δημοσκόπηση της WSJ.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ο Τραμπ προηγείται της Χάρις στις επτά κρίσιμες πολιτείες με 50% έναντι 39% αναφορικά, με το ποιος είναι ο καταλληλότερος για να διαχειριστεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει επίσης προβάδισμα 48% έναντι 33% της Χάρις, αναφορικά με την καταλληλότητα διαχείρισης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

