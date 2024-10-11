Μια γυναίκα που εργαζόταν σε ρωσικό εργοστάσιο αρμάτων μάχης καταδικάστηκε σήμερα για προδοσία σε ποινή 12-1/2 ετών σε σωφρονιστική αποικία, επειδή πούλησε πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου στην Ουκρανία.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από το περιφερειακό δικαστήριο του Σβερντλόφσκ στην περιοχή των Ουραλίων έδειχνε έναν δικαστή να επιβάλει την ποινή στη Βικτόρια Μουχαμέτοβα, η οποία δεν έδειχνε κάποιο συναίσθημα.

Ο σύζυγός της, Ντανιήλ Μουχαμέτοφ δικάζεται ξεχωριστά με παρόμοιες κατηγορίες.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και οι δύο εργάζονταν στην Uralvagonzavod, μια μεγάλη μονάδα παραγωγής αρμάτων μάχης.

Νωρίτερα φέτος, η Ρωσία καταδίκασε τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς, για κατασκοπεία, αφού τον κατηγόρησε ότι συγκέντρωνε μυστικές πληροφορίες για την ίδια αμυντική εταιρεία.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, η εφημερίδα του και η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκαν την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο Γκέρσκοβιτς απελευθερώθηκε την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο μιας μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων Ανατολής-Δύσης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Μουχαμέτοβα παραδέχτηκε ότι μετέφερε σχέδια σε Ουκρανούς αξιωματούχους με αντάλλαγμα 100.000 ρούβλια, δηλαδή λίγο πάνω από 1.000 δολάρια. Δεν ήταν σαφές τι έδειχναν τα σχέδια.

Η ίδια και ο σύζυγός της συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2023 από την υπηρεσία ασφαλείας FSB, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο με τη σύλληψη τους. Την έδειχνε να την ρωτούν τι σκόπευαν να κάνουν με τα χρήματα, στην οποία απάντησε: «Απλά για να ζήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

