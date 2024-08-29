Η Ουκρανία επιβεβαιώνει ότι έπληξε ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έπληξε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου «Atlas» στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας στις 28 Αυγούστου, προκαλώντας πυρκαγιά.

Παράλληλα, ο στρατός στο ίδιο μήνυμα στην εφαρμογή Telegram ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση και στην εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου «Zenit» στην περιοχή Kirov της Ρωσίας, αλλά και σε αποθήκη πυροβολικού στην περιοχή Voronezh της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε περισσότερα από 10 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της τρίτης επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα μέσα σε τέσσερις ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ο Serhiy Popko, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.



Πηγή: skai.gr

