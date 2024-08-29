Πρώην αιρετός στο Λας Βέγκας (Νεβάδα, δυτικά) καταδικάστηκε χθες Τετάρτη να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία, το 2022, δημοσιογράφου-ερευνητή, ο οποίος είχε αναφερθεί σε ρεπορτάζ του σε παρενοχλήσεις και ευνοιοκρατία στην υπηρεσία που διηύθυνε ο πολιτικός.

Στη δίκη, το σώμα ενόρκων άκουσε ότι ο κατηγορούμενος, ο Ρόμπερτ Τέγες, κρύφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 έξω από το σπίτι του Τζεφ Γκέρμαν, έμπειρου ρεπόρτερ, και κατόπιν τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Οι ένορκοι έκριναν ομόφωνα πως η δολοφονία έγινε «από πρόθεση» και «εκ προμελέτης».

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη», είπε στον Τύπο ο Στιβ Γούλφσον, εισαγγελέας της κομητείας Κλαρκ, στη Νεβάδα.

«Η σημερινή ετυμηγορία θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα, και το μήνυμα αυτό είναι σαφές: οποιαδήποτε απόπειρα να φιμωθούν ΜΜΕ, ή να εκφοβιστούν δημοσιογράφοι, δεν θα γίνει ανεκτή», πρόσθεσε.

Ο Τζεφ Γκέρμαν, 69 ετών, δημοσιογράφος της εφημερίδας Las Vegas Review-Journal, είχε γράψει τον Μάιο του 2022 ρεπορτάζ για υπηρεσία της κομητείας που διηύθυνε ο Ρόμπερτ Τέγες, ο οποίος διεκδικούσε την επανεκλογή του.

Το άρθρο, που δημοσιεύθηκε έναν μήνα πριν από τις εκλογές, αναφερόταν σε καταγγελίες για ευνοιοκρατία και ανάρμοστη σχέση του αιρετού με μια υπάλληλο.

Ο κ. Τέγες διέψευσε το δημοσίευμα, αλλά έχασε τις εκλογές.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στη δίκη, πήγε, έξαλλος, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο σπίτι του Τζεφ Γκέρμαν, κρύφτηκε σε θάμνους και κατόπιν επιτέθηκε στον ρεπόρτερ και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Ο πρώην αιρετός αρνήθηκε πως ήταν ο δράστης του εγκλήματος, επιμένοντας ότι η αστυνομία αγνόησε τεκμήρια που θα μπορούσαν να ενοχοποιήσουν άλλους.

Σε μακροσκελή αγόρευσή του στην έδρα, ο κατηγορούμενος, που είχε σπουδάσει νομική, διαβεβαίωσε πως είναι θύμα συνωμοσίας.

Αφού εξέδωσε την ετυμηγορία για την ενοχή του, το σώμα ενόρκων αποσύρθηκε ξανά, για να διαβουλευτεί για την ποινή του Ρόμπερτ Τέγες· κατόπιν του απήγγειλε ποινή ισόβιας κάθειρξης, διευκρινίζοντας πως θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια προτού να έχει δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκιση υφ’ όρον.

«Ο Τζεφ δολοφονήθηκε επειδή έκανε το είδος της δουλειάς για την οποία αισθανόταν περήφανος: τη δουλειά για να αναγκαστεί αιρετός να λογοδοτήσει για την άσχημη συμπεριφορά του και να επιτραπεί στους ψηφοφόρους να εκλέξουν κάποιον άλλο για τη θέση», σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Las Vegas Review-Journal, ο Γκλεν Κουκ.

Η ΜΚΟ Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) έχει καταγράψει τον θάνατο 14 δημοσιογράφων και μιας εργαζόμενης σε ΜΜΕ εξαιτίας της δουλειάς τους στις ΗΠΑ από το 1992.

