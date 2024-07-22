Ουκρανική επιδρομή με drones τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιά σε μέρος της υποδομής του διυλιστηρίου της ρωσικής μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft στην Τουάψε, στην περιφέρεια Κρασναντάρ, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τέθηκε υπό έλεγχο και κατόπιν κατασβέστηκε πυρκαγιά που προκάλεσαν συντρίμμια ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε.

Υπάρχουν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιφέρειας Κρασναντάρ που εκφράστηκαν μέσω Telegram.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, διαβεβαίωσαν.

Δεν είναι σαφές ούτε το εάν το διυλιστήριο είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί, ούτε το εύρος της ζημιάς που υπέστη.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία κατέστρεψαν 75 ουκρανικά drones, ανάμεσά τους οκτώ στην Τουάψε.

Το διυλιστήριο γίνεται συχνά στόχος ουκρανικών αεροπορικών επιδρομών από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022.

Κανάλια στην πλατφόρμα Telegram που παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις στον πόλεμο έκαναν νωρίτερα λόγο για σειρά εκρήξεων στην περιοχή του διυλιστηρίου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Γενικά, οι ρωσικές αρχές σπανίως αποκαλύπτουν το πλήρες εύρος των ζημιών στη χώρα εξαιτίας ουκρανικών επιθέσεων.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως 47 drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Ραστόφ (νοτιοδυτικά), άλλα 17 πάνω από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας, ακόμη 8 στην περιφέρεια Κρασναντάρ και από 1 στις περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Βαρόνεζ και Σμαλένσκ.

