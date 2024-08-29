Στις κοινές πτήσεις τουρκικών F-16 με τα Rafale του Κατάρ αναφέρονται τα σημερινά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Τουρκία και Κατάρ δημιούργησαν κοινή μοίρα με μαχητικά αεροσκάφη και πρόκειται να διεξάγουν από κοινού αεροπορικές επιχειρήσεις με Rafale, Eurofighter Typhoon και F-15 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια της επίσκεψης στην Ντόχα του διοικητή της τουρκικής Αεροπορίας, πτέραρχου Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου.

Συγκεκριμένα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Τούρκοι πιλότοι θα μάθουν τα μυστικά των Rafale που διαθέτει η Ελλάδα και μιλούν παράλληλα για κρίσιμες εκπαιδεύσεις.

«Ανακοινώθηκε πως ιδρύθηκε κοινή αεροπορική μοίρα, μεταξύ της Αεροπορίας του Κατάρ και της Αεροπορίας της Τουρκίας στη Διοίκηση Αεροπορίας του Καταρ, Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αρχηγού της Αεροπορίας της Τουρκίας Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου στην αεροπορική βάση Ντούκχαν του Κατάρ. Στην κοινή μοίρα η Τουρκία αναμένεται να εντάξει τα μαχητικά F-16 ενώ το Κατάρ αναμένεται να εντάξει τα γαλλικά Rafale. Ήδη στις 30 Ιουλίου του 2024, 6 τουρκικά F-16 είχαν σταλεί στο Κατάρ για να ξεκινήσει η ίδρυση της κοινής μοίρας μεταξύ των δυο χωρών.» αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Turkiye.

Ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου NTV προβάλλοντας πρωτοσέλιδα εφημερίδων σχολιάζει με τη σειρά του: «Ο τίτλος αναφέρει τα τουρκικά F-16 πήγαν στο Κατάρ. Ανακοινώθηκε πως ιδρύθηκε κοινή αεροπορική μοίρα, μεταξύ της Αεροπορίας της Τουρκίας και της Αεροπορίας του Κατάρ.. Ο αρχηγός της Αεροπορίας της Τουρκίας πραγματοποίησε μια κρίσιμη επίσκεψη στο Κατάρ καθώς στα πλαίσια της Διοίκησης της Αεροπορίας του Κατάρ ιδρύθηκε μια κοινή μοίρα μεταξύ των αεροπορικών των δυο χωρών».

Η Middle east eye γράφει με τη σειρά της για τις κοινές αεροπορικές ασκήσεις Κατάρ- Άγκυρας: «Η ‘Άγκυρα θα μάθει τα πλεονεκτήματα και τα τρωτά σημεία των Rafale».

«Στον κοινό στόλο, το Κατάρ αναμένεται να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη Dassault Rafale , επιτρέποντας στην Άγκυρα να μάθει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα τρωτά σημεία του αεροσκάφους, το οποίο χρησιμοποιείται και από την Ελλάδα. Η Τουρκία στις 30 Ιουλίου, έστειλε στο Κατάρ, έξι τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16. Εκτός από τα F-16, δύο περιπολικά σκάφη κλάσης TUZLA που ανήκουν στo τουρκικό Ναυτικό στάλθηκαν στο Κατάρ με τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση της Ναυτικής Βάσης Ακσάζ στις 26 Ιουλίου.»

Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν σήμερα στις Βρυξέλλες

Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Χακάν Φιντάν όπου το Κυπριακό αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «η ΕΕ κατανοεί την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων με την Τουρκία».

«Η πρόσκληση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων με την Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν θα εξηγήσει στους Ευρωπαίους ομολόγους του τη σημασία της συνεργασίας Τουρκίας-ΕΕ ενάντια σε περιφερειακές και παγκόσμιες απειλές.

Θα υπενθυμίσει τις προτεραιότητες της Τουρκίας για τον επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Θα τονίσει τη σημασία της επίλυσης των θεμάτων βίζας όσον αφορά τη διατήρηση εμπορικών, πολιτιστικών, ακαδημαϊκών και ανθρωπιστικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Θα εξηγήσει για άλλη μια φορά την ξεκάθαρη στάση της Τουρκίας για την Κύπρο στην πλευρά της ΕΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φιντάν αναμένεται να συναντηθεί με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη».

«Το 2025 θα εγκαινιαστεί το νέο Πεντάγωνο της Τουρκίας»

Σε μια έκταση 12,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων θα εκτείνεται το νέο Πεντάγωνο της Τουρκίας το οποίο σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah θα εγκαινιαστεί το 2025, όπως αναφέρει ο Μανώλης Κωστίδης.

Επίσης, θα διαθέτει κλειστούς χώρους 890.00 τετραγωνικών μέτρων.



Ωστόσο, οι μυστικές υπηρεσίες θα στεγάζονται σε άλλο κτίριο κοντά στο νέο Πεντάγωνο.

«Στο κτίριο θα εγκατασταθούν το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων το Αρχηγείο του Στρατού, το Αρχηγείο του Ναυτικού, το Αρχηγείο της Αεροπορίας. Θα έχει κλειστούς χώρους 890.000 τετρ. μέτρων και θα εξυπηρετεί 15.000 εργαζόμενους. Στον κοινόχρηστο χώρο των εγκαταστάσεων θα υπάρχει ένα κτίριο σε σχήμα ημισεληνου και εκεί θα υπάρχουν πολλά αμφιθέατρα. Αυτό είναι ένα από τα έργα προς το δρόμο της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας.» επισημαίνει η Sabah.

Πηγή: skai.gr

