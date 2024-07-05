Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, εξοστράκισε το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης με βάση το οποίο οι μετανάστες που έφταναν παράτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα απελαύνονταν στη Ρουάντα, γράφει η εφημερίδα Telegraph.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές του Εργατικού Κόμματος που χαρακτήρισαν το σχέδιο αυτό «ουσιαστικά νεκρό».

Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί ότι θα καταργήσει το σχέδιο του Συντηρητικού κόμματος να στέλνονται οι αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα.

Καθώς όμως το μεταναστευτικό ήταν από τα βασικά ζητήματα αυτών των εκλογών, εκτιμάται ότι θα βρεθεί και ο ίδιος υπό πίεση, ώστε να βρει έναν τρόπο να σταματήσει τους χιλιάδες ανθρώπους που φτάνουν από τη Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.