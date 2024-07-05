Λογαριασμός
Telegraph: «Το Σχέδιο Ρουάντα είναι νεκρό»- Ο Starmer το κατήργησε

 Το "Σχέδιο Ρουάντα" είναι "νεκρό", αφού ο νέος πρωθυπουργός Στάρμερ το κατήργησε, την πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα, λέει η Telegraph

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ,

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, εξοστράκισε το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης με βάση το οποίο οι μετανάστες που έφταναν παράτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα απελαύνονταν στη Ρουάντα, γράφει η εφημερίδα Telegraph.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές του Εργατικού Κόμματος που χαρακτήρισαν το σχέδιο αυτό «ουσιαστικά νεκρό».

Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί ότι θα καταργήσει το σχέδιο του Συντηρητικού κόμματος να στέλνονται οι αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα.

Καθώς όμως το μεταναστευτικό ήταν από τα βασικά ζητήματα αυτών των εκλογών, εκτιμάται ότι θα βρεθεί και ο ίδιος υπό πίεση, ώστε να βρει έναν τρόπο να σταματήσει τους χιλιάδες ανθρώπους που φτάνουν από τη Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

