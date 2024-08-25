Βενεζουέλα: Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ματσάδο καλεί σε νέες διαδηλώσεις

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες της να «βγουν στον δρόμο» την Τετάρτη 28η Αυγούστου, ακριβώς έναν μήνα έπειτα από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες ανακηρύχθηκε η επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, αποτέλεσμα που αμφισβητούν οι αντίπαλοί του.

«Οι πολίτες της Βενεζουέλας θα ξανασυναντηθούν στον δρόμο. Την 28η Αυγούστου· με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας», ανέφερε η κυρία Ματσάδο μέσω X. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως στις εκλογές κέρδισε ο δικός της υποψήφιος Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

