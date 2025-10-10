Ολοκληρώθηκε μετά από δύο ώρες η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρώας ομάδας LIOT, Λοράν Πανιφούς, η κυβέρνηση δεν διαλύεται, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστεί ο νέος πρωθυπουργός.

Κατά την αποχώρησή της από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, επιβεβαίωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν θα είναι αριστερός, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή. «Φεύγουμε χωρίς απαντήσεις για τίποτα, εκτός από το ότι ο επόμενος πρωθυπουργός που θα διοριστεί από τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν θα είναι στο πολιτικό μας στρατόπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε μόνο μια καθυστέρηση στην ηλικιακή αύξηση συνταξιοδότησης. «Όλα αυτά θα έχουν πολύ άσχημο τέλος», τόνισε η Μαρίν Τοντελιέ.

Ο Φαμπιέν Ρουσέλ, εθνικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, μίλησε μετά το τέλος της συνάντησης στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, τονίζοντας ότι είχαν έρθει για να δώσουν «ένα ισχυρό μήνυμα», αλλά λυπάται που «δεν είδαν καμία σαφήνεια στις απαντήσεις του προέδρου της Δημοκρατίας».

«Γνωρίζω πλέον ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα εργαστεί για τον διορισμό πρωθυπουργού και όχι για τη διάλυση», δήλωσε ο Φαμπιέν Ρουσέλ.

«Περιμένουμε πραγματική αλλαγή, αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι μια τεράστια απογοήτευση και αν ο νέος πρωθυπουργός είναι στο στρατόπεδο των Μακρονιστών, δεν θα μπορέσουμε να την αποδεχτούμε», προειδοποίησε ο εθνικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο κ. Ρουσέλ δήλωσε στον Τύπο ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, «όλοι κατάφεραν να επιμείνουν ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση πρέπει να επανασυζητηθεί».

