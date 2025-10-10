Η 58χρονη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης 2025, «για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Πριν τη δημόσια ανακοίνωση από την Επιτροπή, ο Διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, της τηλεφώνησε προσωπικά - ενώ στη Βενεζουέλα ήταν 5 η ώρα τα ξημερώματα και η Ματσάδο κοιμόταν - για να της ανακοινώσει τα νέα.

«Θεέ μου… Δεν έχω λόγια» ήταν η πρώτη αντίδραση της Ματσάδο.

Δείτε τη συγκινητική στιγμή που η Μαρία Κορίνα Ματσάδο μαθαίνει ότι κέρδισε:

“Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

«Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά όλο αυτό είναι ένα κίνημα, ένα επίτευγμα όλης της κοινωνίας, εγώ είμαι μόνο ένας άνθρωπος, δεν το αξίζω το βραβείο» λέει ξαφνιασμένη η πολιτικός της Βενεζουέλας.

«Και το κίνημα και εσύ το αξίζετε» της απαντά ο Χάρπβικεν, και της εξηγεί το σκεπτικό της απόφασης.

«Είμαι ευγνώμων και νιώθω μεγάλη τιμή. Δουλεύομε σκληρά και σίγουρα αυτή είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση του αγώνα μας. Σας ευχαριστώ πολύ» του απαντά η Ματσάδο.

Μένει στη χώρα της, παρά τις σοβαρές απειλές για τη ζωή της

Μετά την είσοδό της στην πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αγωνιζόμενη για ένα δημοψήφισμα κατά του Ούγκο Τσάβες, η Ματσάδο κατέστησε την πτώση του τσαβικού καθεστώτος σκοπό ζωής.

Η φήμη της απογειώθηκε στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης τον Οκτώβριο του 2023, όταν κατήγαγε σαρωτική νίκη λαμβάνοντας ποσοστό που ξεπερνούσε το 90% των ψήφων, σε μια επίδειξη ισχύος με 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Γρήγορα έγινε το φαβορί των δημοσκοπήσεων φτάνοντας στο σημείο να της αποδοθεί το προσωνύμιο "λιμπερταδόρα" (απελευθερώτρια). "Λιμπερταδόρ" αποκαλείται ο Σιμόν Μπολίβαρ.

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητά της, η Ματσάδο, η οποία έχει σπουδάσει μηχανικός και είναι μητέρα τριών παιδιών, εμποδίστηκε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Εξάλλου φέτος, «η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει στην παρανομία. Παρά τις σοβαρές απειλές για τη ζωή της, αυτή έμεινε στη χώρα της, σε μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους», υπενθύμισε η επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

