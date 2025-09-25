Η Microsoft μπλόκαρε τους χάκερ της υπηρεσίας του ισραηλινού στρατού που κατασκόπευε τους Παλαιστίνιους

Η Μονάδα 8200 του ισραηλινού στρατού είναι γνωστή για τις προηγμένες της δυνατότητες σε θέματα κυβερνοασφάλειας και κυβερνοπολέμου. Λογικό είναι να αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που παρέχει, πλέον, η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μια έρευνα της Guardian (σε συνεργασία με τo αριστερό ισραηλινό περιοδικό +972 Magazine και και την ισραηλινή ιστοσελίδα Local Call) αποκάλυψε ότι η Μονάδα 8200 χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα Azure της Microsoft για μαζική παρακολούθηση των Παλαιστινίων. Στο πλαίσιο αυτό αποθηκευόταν και αναλυόταν ένα τεράστιο αρχείο τηλεφωνικών συνομιλιών, με δυνατότητα 1.000.000 κλήσεων ανά ώρα.

Το σχέδιο του ισραηλινού στρατού ξεκίνησε το 2021 μετά από συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft, Σάτυα Ναντέλα, με τον τότε διοικητή της Μονάδας 8200.

Μετά τις αποκαλύψεις, η Microsoft διέταξε κατεπείγουσα έρευνα. Τα πρώτα πορίσματα οδήγησαν στην αφαίρεση της πρόσβασης της Μονάδας 8200 σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, ενημέρωσε το προσωπικό για την απόφαση. Σε ένα email που είδε η Guardian, ανέφερε ότι η εταιρεία «έχει διακόψει και απενεργοποιήσει ένα σύνολο υπηρεσιών προς μια μονάδα εντός του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας», συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών cloud storage και τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Σμιθ έγραψε: «Δεν παρέχουμε τεχνολογία για να διευκολύνουμε τη μαζική παρακολούθηση πολιτών. Έχουμε εφαρμόσει αυτή την αρχή σε κάθε χώρα στον κόσμο και το έχουμε επιμείνει επανειλημμένα για περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Το μέγεθος της παρακολούθησης

Το υλικό αντιστοιχούσε σε 8.000 τεραμπάιτ δεδομένων. Φιλοξενούνταν σε data center της Microsoft στην Ολλανδία, αλλά μετά τις αποκαλύψεις μεταφέρθηκε σε άλλη πλατφόρμα (πιθανόν AWS).

Αν και η αρχική εστίαση του συστήματος παρακολούθησης ήταν η Δυτική Όχθη, όπου ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, πηγές πληροφοριών ανέφεραν ότι η πλατφόρμα αποθήκευσης στο cloud είχε χρησιμοποιηθεί και στην επιχείρηση στη Γάζα για να διευκολύνει την προετοιμασία θανατηφόρων αεροπορικών επιθέσεων.

Αντιδράσεις και πίεση

Η απόφαση της Microsoft ήρθε έπειτα από έντονη πίεση εργαζομένων και επενδυτών, αλλά και τις διαδηλώσεις σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της. Η εργατική καμπάνια No Azure for Apartheid απαίτησε τον τερματισμό κάθε συνεργασίας με τον ισραηλινό στρατό.

Είναι η πρώτη φορά που αμερικανική τεχνολογική εταιρεία διακόπτει υπηρεσίες προς τον ισραηλινό στρατό από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, η Microsoft διατηρεί άλλες εμπορικές σχέσεις με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τον ρόλο μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στη στήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα – επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον ΟΗΕ συνιστούν γενοκτονία, κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.