Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι - ύστερα από αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλείας σε διάφορα επίπεδα - ενίσχυσε όλα τα μέτωπα συγκρούσεων με εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις σε όλη τη χώρα, στη διάρκεια των εορτών για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά (Ρος Ασανά, Rosh Hashanah, «αρχή της χρονιάς»).

Η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά ξεκινά με τη δύση του ηλίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται μετά τη νύχτα της 24ης Σεπτεμβρίου 2025.

O Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε δήλωσή του, τόνισε ότι « η αποστολή του Ισραήλ παραμένει διττή: να διαλύσει τα τρομοκρατικά δίκτυα της Χαμάς και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των 48 ομήρων που παραμένουν φυλακισμένοι στη Γάζα».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να πολεμήσουμε για το μέλλον μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Hamas has shown the world its true strategy: to exploit its own people and prolong this war.” pic.twitter.com/j5WkEFJxRY — Israel Defense Forces (@IDF) September 21, 2025

Νωρίτερα φέτος, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός σταμάτησε την πρακτική του να χορηγεί μαζικά άδεια στα στρατεύματα στη διάρκεια εορτών.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από έρευνα του στρατού, η οποία συμπέρανε ότι η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε τη μειωμένη παρουσία στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, στη διάρκεια εβραϊκής γιορτής, για να εξαπολύσει την επίθεσή της, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, το πέρασμα Άλενμπι, η μοναδική διέξοδος μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, άνοιξε και πάλι για τους ταξιδιώτες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής αρχής που είναι υπεύθυνη για τα χερσαία σύνορα.

Το Ισραήλ έκλεισε επισήμως το πέρασμα στις 19 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα αφότου Ιορδανός οδηγός φορτηγού άνοιξε εκεί πυρ, σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Το συνοριακό πέρασμα είναι επίσης η βασική δίοδος για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της Ιορδανίας και της Δυτικής Όχθης.

