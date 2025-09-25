Η Γερμανία δεν έχει εγκρίνει καμία νέα εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ από τότε που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε μερική διακοπή το καλοκαίρι.

Στις αρχές Αυγούστου, ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία δεν θα εκδίδει πλέον άδειες για όπλα τα οποία «σαφώς χρησιμοποιούνται στη Γάζα». Η συγκεκριμένη διατύπωση υπονοούσε ότι άλλοι τύποι εξαγωγών, όπως ανταλλακτικά ή συστήματα που δεν συνδέονται άμεσα με τις μάχες στην εν λόγω περιοχή, ενδέχεται να προχωρήσουν, μεταδίδει το Politico.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, σε ερώτηση του βουλευτή Ούλριχ Θόντεν, το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι μεταξύ 8 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου δεν χορηγήθηκαν κανενός είδους άδειες.

Η απάντηση καθιστά σαφές ότι υπάρχει μια ανακολουθία. Ενώ ο καγκελάριος παρουσίασε το μέτρο ως «στοχευμένο περιορισμό», το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής ήταν ένα ευρύτερο πάγωμα, υποδηλώνοντας ότι τα υπουργεία καθυστερούν τις εγκρίσεις.

Ο Θόντεν, μέλος της ομάδας της Αριστεράς, έθεσε το ζήτημα σε επίσημη κοινοβουλευτική ερώτηση, ρωτώντας ποιες άδειες είχαν χορηγηθεί από τη στιγμή της δέσμευσης του Μερτς και πώς το Βερολίνο θα εφάρμοζε τον περιορισμό αυτό. Το αίτημά του ζητούσε από την κυβέρνηση να παράσχει μια πλήρη ανάλυση των αδειών ανά ημερομηνία, ποσότητα και τύπο όπλου.

Η Γερμανία θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους βασικούς αμυντικούς εταίρους του Ισραήλ στην Ευρώπη. Η αποκάλυψη έρχεται μετά από προηγούμενη ερώτηση από το ίδιο ακροαριστερό κόμμα που αποκάλυψε ότι η Γερμανία είχε εγκρίνει εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ αξίας περίπου 251 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των αρχών του 2024 και των μέσων του 2025.

Η απόφαση έχει προκαλέσει συζήτηση στο εσωτερικό. Κάποιοι στο συντηρητικό μπλοκ του Μερτς λένε ότι ο περιορισμός των εξαγωγών υπονομεύει την αξιοπιστία της Γερμανίας ως εταίρου, ενώ άλλοι - ειδικά στην αντιπολίτευση - υποστηρίζουν ότι δεν είναι αρκετό επειδή οι προηγουμένως εγκεκριμένες άδειες δεν παραμένουν «ανέγγιχτες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.