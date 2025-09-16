Λογαριασμός
Η Microsoft θα επενδύσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο

«H Microsoft είναι περήφανη που επιβεβαιώνει τη βαθιά και διαρκή δέσμευσή της προς το Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Microsoft

Σε μια προσεκτικά χρονομετρημένη ανακοίνωση, λίγο πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, η Microsoft δηλώνει ότι θα επενδύσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια (22 δισεκατομμύρια λίρες) στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σημειώνει το Sky News.

Σε δήλωση στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία αναφέρει: «Την παραμονή της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, με οικοδεσπότη τον Βασιλιά Κάρολο, η Microsoft είναι περήφανη που επιβεβαιώνει τη βαθιά και διαρκή δέσμευσή της προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας».

TAGS: Microsoft Ηνωμένο Βασίλειο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
