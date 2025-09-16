Σε μια προσεκτικά χρονομετρημένη ανακοίνωση, λίγο πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, η Microsoft δηλώνει ότι θα επενδύσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια (22 δισεκατομμύρια λίρες) στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σημειώνει το Sky News.

Σε δήλωση στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία αναφέρει: «Την παραμονή της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, με οικοδεσπότη τον Βασιλιά Κάρολο, η Microsoft είναι περήφανη που επιβεβαιώνει τη βαθιά και διαρκή δέσμευσή της προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.