Πρώτο και μεγάλο θέμα σε όλον τον Τύπο παραμένει από χθες Τετάρτη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφότου ανακοινώθηκε ο διορισμός της από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μετέδωσε και ο Μιχάλης Ιγνατίου το πρωί της Πέμπτης στο «Σήμερα», το αμερικανικό περιοδικό People αποκάλυψε ότι «η νέα φίλη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ απαίτησε να εξαφανιστεί από τη Φλόριντα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», επομένως στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να διοριστεί πρέσβης στο εξωτερικό και έτσι της δόθηκε η πρεσβεία στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα όπου δεν κινδυνεύουν οι Αμερικανοί διπλωμάτες.

Παράλληλα, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Ουάσινγκτον ανέφερε ότι υπάρχουν αποσπάσματα βίντεο από το Fox ότι η κ. Γκίλφοϊλ στο παρελθόν είχε δηλώσει πως οι Έλληνες είναι «τσαμπατζήδες που κανείς δεν τους τιμωρεί, όπως γίνεται με ένα σκυλί όταν κατουράει στο χαλί». Η συγκεκριμένη αναφορά είχε γίνει το 2015 λόγω του δημοψηφίσματος που είχε κάνει ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλά αρνητικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα, τους πολιτικούς και τον ελληνικό λαό.

Επιπλέον, εκτός από «τζαμπατζήδες», χαρακτήρισε τους Έλληνες και «τεμπέληδες», επισημαίνοντας τότε πως:

«Σε κανέναν δεν αρέσουν οι τσαμπατζήδες. Δεν έχει σημασία αν κάνετε καλό γιαούρτι, χωνέψτε το. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά. Συνταξιοδοτείστε πολύ νωρίς και έχετε πολιτικούς που δίνουν υποσχέσεις εκτός ελέγχου, αγοράζοντας ψήφους με ποαροχές που δεν μπορούν να υποστηρίξουν»

