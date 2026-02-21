Η Μελάνια Τραμπ παραχώρησε το φόρεμα της προεδρικής ορκωμοσίας στο Μουσείο Smithsonian - Βίντεο

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παρέδωσε το ασπρόμαυρο φόρεμα που φόρεσε στην ορκωμοσία του 2025 στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν, δηλώνοντας ότι το ένδυμα αναδεικνύει «το αγνό πνεύμα πρωτοτυπίας της Αμερικής, την ανώτερη τεχνική και την απεριόριστη δημιουργικότητα».

Σε μια σύντομη και λιτή τελετή στο μουσείο, το φόρεμα προστέθηκε στην έκθεση με τα ενδύματα πρώτων κυριών, που χρονολογείται από την εποχή της Έλεν Ταφτ το 1909. Το μουσείο συνήθως συλλέγει φορέματα από την πρώτη ορκωμοσία κάθε προέδρου. Ωστόσο, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη σε μη συνεχόμενες θητείες, η Μελάνια Τραμπ θα έχει δύο φορέματα στη συλλογή.

Λίγα μέτρα μακριά από το φόρεμα, φορώντας μαύρο σακάκι και μπότες μέχρι το γόνατο, η Μελάνια Τραμπ μίλησε για το πώς η υψηλή ραπτική αντανακλά την ανθρώπινη εμπειρία.

Today, @FLOTUS @MELANIATRUMP entered her 2025 inaugural gown into the Smithsonian National Museum of American History’s First Ladies Collection today, a rare distinction held by only a few First Ladies in history. pic.twitter.com/wiJ4U7p7Rc — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) February 20, 2026

«Αυτό δεν είναι ένα φόρεμα», είπε, περιγράφοντάς το ως αντανάκλαση «περισσότερων από 50 χρόνων εκπαίδευσης, εμπειρίας και σοφίας, υλοποιημένων σε κάθε κλωστή, κάθε ραφή, κάθε αιχμηρή γραμμή».

Το σχήμα Ζ στο μπροστινό μέρος, πρόσθεσε, συμβολίζει «δεκαετίες πρώιμων αναμνήσεων, εμπειριών ζωής και επιρροών».

.@FLOTUS presents her 2025 inaugural gown to the Smithsonian's National Museum of American History in Washington, D.C. pic.twitter.com/EXllEh4kLG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026

Η εκδήλωση στο μουσείο απέφυγε πολιτικές αναφορές. Κάποια στιγμή η διευθύντρια του μουσείου, Anthea M. Hartig, έκανε αναφορά στις συζύγους κυβερνητών που παρευρίσκονταν, την ώρα που ο πρόεδρος είχε συνάντηση με τους συζύγους τους στον Λευκό Οίκο, λίγα τετράγωνα μακριά.

Η κ. Τραμπ, πρώην μοντέλο γεννημένη στη Σλοβενία, έχει προκαλέσει αίσθηση με τις ενδυματολογικές της επιλογές από την πρώτη ορκωμοσία του συζύγου της το 2017, όταν υιοθέτησε μια γκαρνταρόμπα με το σύνθημα «America First». Στη δεύτερη ορκωμοσία του, τράβηξε τα βλέμματα όταν δεν αφαίρεσε το πλατύγυρο καπέλο της, δυσκολεύοντας τον πρόεδρο να τη φιλήσει στο μάγουλο.

Στο τέλος της τελετής της Παρασκευής, το φόρεμα -μαζί με αντίγραφο της διαμαντένιας καρφίτσας που φορούσε σε μαύρη κορδέλα σαν τσόκερ- μεταφέρθηκε στον εκθεσιακό χώρο και τοποθετήθηκε δίπλα στο μωβ βελούδινο σύνολο της Μέρι Αν Τοντ Λίνκολν και το κίτρινο φόρεμα επίσημου δείπνου της Τζάκι Κένεντι. Το φόρεμα της ορκωμοσίας του 2017 της κ. Τραμπ βρισκόταν ήδη στη συλλογή.

Πηγή: skai.gr

