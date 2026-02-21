NYT: Οι ΗΠΑ απομακρύνουν εκατοντάδες στρατιώτες από Κατάρ και Μπαχρέιν εν μέσω έντασης με το Ιράν

Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες αποσύρθηκαν από την αεροπορική βάση Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ, ανέφεραν την Παρασκευή οι New York Times, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δυνάμεις απομακρύνθηκαν και από το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε βάσεις στο Ιράκ, τη Συρία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η αποχώρηση ερμηνεύεται ως προληπτικό μέτρο εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να αναμένεται να απαντήσει πλήττοντας αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), που καλύπτει το Ιράν και μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σε επιστολή που εστάλη την Πέμπτη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο επικεφαλής της ιρανικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, «όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα μέσα της εχθρικής δύναμης στην περιοχή θα αποτελούν νόμιμους στόχους» και ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν πλήρη και άμεση ευθύνη για οποιεσδήποτε απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες».

Η βάση Αλ Ουντεΐντ αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ερωτηθείς για το αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο: «Υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για μια συμφωνία για τα πυρηνικά, με επιλογές κλιμάκωσης στο τραπέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας αρχικής περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, ως ένα «πρώτο βήμα» στον ευρύτερο σχεδιασμό του, αλλά δεν θα ξεκινήσει μια επίθεση πλήρους κλίμακας που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά αντίποινα κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η WSJ.

Επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι η αρχική φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοχευμένες επιθέσεις σε μερικές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ημερών και να σχεδιαστεί ως μια σταθμισμένη επίδειξη δύναμης και όχι ως μια επίθεση πλήρους κλίμακας. Στόχος θα ήταν να αναγκαστεί το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με όρους ευνοϊκούς για την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, αξιωματούχοι φέρονται να προειδοποίησαν ότι εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμμορφωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κλιμακώσουν σε μια ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία με στόχο τις υποδομές του καθεστώτος και ενδεχομένως την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη ή ακόμη και την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.