Στον «αέρα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας αναστάτωση στις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ υπέγραψε νέο προεδρικό διάταγμα για παγκόσμιο δασμό 10%, ο οποίος θα ισχύσει από τις 24 Φεβρουαρίου.

Οι Βρυξέλλες ζητούν διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις, καθώς οι αποφάσεις αυτές ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους δασμούς και οι απειλές Τραμπ για νέες κυρώσεις ανέτρεψαν τα δεδομένα και αιφνιδίασαν πάλι τις Βρυξέλλες.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Διευκρινίσεις ζητούν οι Βρυξέλλες από την Ουάσιγκτον, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους δασμούς, που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιστορική απόφαση, που ενδέχεται να έχει αρκετές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για το προεδρικό διάταγμα, που υπέγραψε χθες ο Τραμπ, με το οποίο επιβάλλει νέο παγκόσμιο δασμό 10%, που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου.

Υπέρβαση εξουσιών

Χθες πάντως, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν σε όλα τα αγαθά, που εισέρχονται στις ΗΠΑ, βάσει νόμου που προβλέπεται μόνο για περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, γεγονός που εγείρει αρκετά ερωτηματικά σχετικά με τη βιωσιμότητα της συμφωνίας, που είχε συναφθεί μεταξύ της Ε.Ε και της Ουάσιγκτον τον περασμένο Ιούλιο.



«Παραμένουμε σε στενή επαφή με την αμερικανική διοίκηση, καθώς επιδιώκουμε διευκρινίσεις σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να ακολουθήσουν ως απάντηση σε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ.



Η Ε.Ε και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο με την οποία οι Βρυξέλλες υποχρεώθηκαν να συμφωνήσουν σε σταθερούς δασμούς 15% στους περισσότερους τομείς, προσφέροντας ως «αντάλλαγμα» μηδενικούς δασμούς σε αρκετά βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, ενώ το «μπλοκ» έχει δεσμευτεί να αγοράσει ενεργειακά προϊόντα των ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028.

Τι θα γίνει με τους καταβληθέντες δασμούς

Η χθεσινή απόφαση θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της συμφωνίας, από τους δασμούς που έχουν ήδη καταβληθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες έως τις μελλοντικές δεσμεύσεις. «Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά» σημείωσε ο Γκιλ.

Επίσης, η δικαστική απόφαση αφορά τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς που εισήγαγε ο Τραμπ πέρυσι. Δεν αναφέρεται σε μέτρα ανά κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των δασμών 50% που επιβάλλονται στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Παγωμένη η συμφωνία

Αμφιβολίες υπάρχουν και για τη βιωσιμότητα της συμφωνίας, που δεν έχει ακόμα επικυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο καθώς τον Ιανουάριο- λόγω των τότε απειλών του Τραμπ εναντίον της Γροιλανδίας-, η σχετική διαδικασία «πάγωσε» με τους ευρωβουλευτές να επιδιώκουν από τότε τροπολογίες, που θα επιτρέψουν στην Ε.Ε είτε τον τερματισμό της ισχύς της έως το 2028, ή αναστολή σε περίπτωση νέων απειλών του Αμερικανού προέδρου. Η αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε καθυστέρηση της επικύρωσής της, που θα διεξάγονταν αυτή την εβδομάδα.



«Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Συνεπώς, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους» τόνισε ο Γκιλ.

Πηγή: Deutsche Welle

