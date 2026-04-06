Η Μελάνια Τραμπ διαβάζει παραμύθια σε παιδιά στον Λευκό Οίκο

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις του Easter Egg Roll 2026 στον Λευκό Οίκο, διαβάζοντας παραμύθια σε μικρά παιδιά.

Οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 13 ετών βρέθηκαν στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, όπου μαζί με τον πρόεδρο, την πρώτη κυρία και το προσωπικό συμμετείχαν στις καθιερωμένες πασχαλινές δραστηριότητες.

Φέτος, η διοργάνωση είχε έντονο πατριωτικό χαρακτήρα, καθώς προστέθηκαν ειδικές θεματικές αναφορές για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα με το παραδοσιακό «κυνήγι αυγών», οργανώθηκε και μια ειδικά διαμορφωμένη δραστηριότητα για παιδιά με αισθητηριακές ευαισθησίες, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν πιο άνετα στις εκδηλώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) άνοιξε την εκδήλωση κάνοντας αναφορά στην επιχείρηση διάσωσης του αμερικανικού στρατού στο Ιράν, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε επικίνδυνη αποστολή για την ανάκτηση αεροπόρου από μαχητικό αεροσκάφος που είχε καταπέσει.

Το Easter Egg Roll αποτελεί μία από τις παλαιότερες παραδόσεις του Λευκού Οίκου. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 1878, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ράδερφορντ Μπ. Χέιζ.

Πηγή: skai.gr

